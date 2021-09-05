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Болгария – Литва. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (05.09.2021)

сегодня, 18:08

Сборная Болгарии 5 сентября 2021 года сыграет дома против Литвы в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Представляем прогноз с обзором коэффициентов букмекерских контор на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.047.24
Фонбет 1.52 3.90 7.20
Мелбет 1.51 4.07 8.30
1XBET 1.55 4.10 7.50
BetBoom 1.54 4.05 7.73

Ставки букмекеров

Согласно котировкам, которые предложила букмекерская компания Фонбет, три очка в этой встрече наберут хозяева поля. Поставить на победу Болгарии можно по коэффициенту 1.58, ничья идёт по коэффициенту 4.08, а победа Литвы оценивается по коэффициенту 6.65. Что касается результативности матча, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболистам сборной Болгарии удалось набрать два очка в четырех турах квалификации ЧМ-2022. Сборная начала отбор с последовательных поражений от Швейцарии (1:3) и Италии (0:2), но затем ей удалось отстоять ничейный результат в гостях у Северной Ирландии. 2 сентября Болгария отправилась в гости к новоиспеченным чемпионам Европы итальянцам, где команда чудом избежала поражения – ничья 1:1.

Литва – это главный и очевидный аутсайдер группы C. В пассиве прибалтийской сборной три поражения с общим счетом 1:7. Литовцы поочередно проиграли Швейцарии (0:1), Италии (0:2) и Северной Ирландии (1:4) на своем поле.

Информация для ставок

  • Литва идет на серии из 7 поражений подряд во всех турнирах
  • В 3 из 4 прошлых домашних матчей Болгарии сыграла ставка ТБ(2,5)
  • Литва не забивала голы в 3 из 4 предыдущих гостевых поединков

Прогноз

Очевидно, что сенсационная ничья в Италии должна предать болгарским футболистам повышенной мотивации. Последние игры на своем поле Болгария проводила плохо, но в предстоящей игре у хозяев есть возможность порадовать своих болельщиков. Учитывая затяжной кризис Литвы, предлагаем ставку на победу Болгарии по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.74 2.17
Мелбет 1.66 2.29
1XBET 1.13 6.48
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Все комментарии
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s78cva8t6gqj
сегодня в 18:57
Сборная Болгария одержит победу
r2wmgy7nz87n
r2wmgy7nz87n
сегодня в 18:56
Сборная Болгария выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:16
У Литвы шансов нет...
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