Болгария – Литва. Прогноз матча квалификации Евро-2024 (14.10.2023)

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вчера, 10:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является Болгария. Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.63. Победа Литвы оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Болгария, как и ее соперник уже потеряли шансы на выход из группы и могут играть в свое удовольствие и для болельщиков. Коллектив оказался не готов к более сильным конкурентам и за пять поединков смог набрать лишь два пункта. В поединке с Литвой на своем поле у хозяев есть шанс одержать победу и сделать большой шаг к тому, чтобы не оказаться последними в группе. Два последних матча Болгарии завершились поражением от Черногории (1:2) и ничьей с Сербией (1:1).

Сборная Литвы находится в такой же ситуации, как и Болгария, а потому не имеет турнирной мотивации на оставшиеся поединки. Команда набрала два очка, но уступает за счет дополнительных показателей своему нынешнему сопернику. Для литовских футболистов даже выездная ничья станет хорошим результатом, ведь в гостях они набирают очки довольно редко. В прошлом туре Литва уступила на выезде Венгрии (0:2), а в товарищеском матче сыграла вничью с Грецией (0:0).

Информация для ставок

Болгария выиграла лишь один матч из пяти последних на своем стадионе

Литва проиграла восемь из десяти последних выездных поединков

Два последних матча между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Нынешний поединок для каждой из сборных не имеет турнирного значения, а потому они могут играть более раскованно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.