«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

В 16 туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Фиорентина», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.64.
Форма команд
«Болонья» в последнем месяце набрала неплохой ход и набрала 12 очков в пяти последних поединках Серии А. Это позволило коллективу выйти на восьмое место в турнирной таблице с 24 баллами в активе. Команда мало пропускает и дает повод для гордости собственным болельщикам. В последнем туре чемпионата Италии «Болонья» выиграла у «Ромы» (1:0), а немного ранее обыграла на выезде «Специю» (1:0).
«Фиорентина» продолжает чередовать победы с поражениями и носить статус «домашней» команды, ведь выездные результаты кардинально отличаются от поединков во Флоренции. Клуб занимает шестое место в Серии А с 24 очками, но ситуацию с гостевыми встречами необходимо менять, иначе более высокие места он не займет. Последние две игры «Фиорентины» завершились победой над «Сампдорией» (3:1) и поражением от «Эмполи» (1:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фиорентина» проиграла четыре выездных поединка, забив всего один мяч
- Пять из шести последних матчей между командами завершился вничью
- Шесть из десяти последних поединков между коллективами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, и предсказать победителя очень сложно. Рекомендуем выбрать вариант, что обе команды сумеют отличиться в воротах противника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.