«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

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сегодня, 09:52

В 16 туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Фиорентина», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.75.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.64.

Форма команд

«Болонья» в последнем месяце набрала неплохой ход и набрала 12 очков в пяти последних поединках Серии А. Это позволило коллективу выйти на восьмое место в турнирной таблице с 24 баллами в активе. Команда мало пропускает и дает повод для гордости собственным болельщикам. В последнем туре чемпионата Италии «Болонья» выиграла у «Ромы» (1:0), а немного ранее обыграла на выезде «Специю» (1:0).

«Фиорентина» продолжает чередовать победы с поражениями и носить статус «домашней» команды, ведь выездные результаты кардинально отличаются от поединков во Флоренции. Клуб занимает шестое место в Серии А с 24 очками, но ситуацию с гостевыми встречами необходимо менять, иначе более высокие места он не займет. Последние две игры «Фиорентины» завершились победой над «Сампдорией» (3:1) и поражением от «Эмполи» (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фиорентина» проиграла четыре выездных поединка, забив всего один мяч

Пять из шести последних матчей между командами завершился вничью

Шесть из десяти последних поединков между коллективами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, и предсказать победителя очень сложно. Рекомендуем выбрать вариант, что обе команды сумеют отличиться в воротах противника. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.