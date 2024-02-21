«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (23.02.2024)

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вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Болонья» предлагает коэффициент 1.55, в то время как победа гостей будет стоить 6.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.9.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.13 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.7). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Болонья» однозначно проводит один из лучших сезонов в своей истории и борется за место в еврокубках. Команда идет на пятом месте с 45 баллами и уступает «Аталанте» лишь по дополнительным показателям. Таким образом коллектив имеет шансы выйти даже на четвертое место. От хозяев ждут только победы в игре с командой из низов турнирной таблицы. В прошлом туре «Болонья» смогла обыграть в отличие от «Баварии» на выезде «Лацио» (2:1), а ранее справилась на своем поле с «Фиорентиной» (2:0).

«Верона» балансирует между зоной вылета и местами повыше, но сейчас находится на 18 месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков и уступает «Сассуоло» лишь за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Гостям будет трудно добыть очки у «Болоньи» на выезде, но даже ничья стала бы для них успехом. Два последних матча «Вероны» завершились ничьими с «Ювентусом» (2:2) и «Монцой» (0:0).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Вероны» завершились вничью

«Болонья» выиграла четыре поединка подряд во всех турнирах

«Верона» выиграла одну из пяти последних встреч с «Болоньей» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Болонья» на данный момент выглядит гораздо сильнее и стабильнее своего соперника и наверняка сможет одержать хотя бы минимальную победу. Предлагаем сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.