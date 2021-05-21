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«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.05.2021)

сегодня, 00:50

В 38-м туре Серии А «Болонья» дома будет принимать «Ювентус». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2020/2021
Болонья
Ювентус
- : -
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.816.521.25
Лига Ставок 9.80 6.80 1.27
Мелбет 12.00 6.55 1.28
1XBET 12.00 6.55 1.28
BetBoom 11.99 6.49 1.25

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 11 на победу «Дженоа». В случае победы «Ювентуса» зайдет коэффициент 1.28. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.1.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.57. Низовой исход матча (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.44. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Болонья» доигрывает чемпионат, находясь в середине турнирной таблицы. Команда имеет затяжную безвыигрышную серию, в прошлом туре сыграли вничью с «Вероной» (2:2), а туром ранее проиграли «Дженоа» (0:2).

«Ювентус» после финала кубка страны с «Аталантой» (2:1) и завоевания трофея, имеет еще незавершенные дела в чемпионате и сделает все возможное, чтобы победить в этой игре и иметь шансы зацепиться за путевку в самый престижный клубный турнир мира. В последних турах обыграли «Интер» (3:2) и «Сассуоло» (3:1), что придало команде уверенности в собственных силах.

Информация для ставок

  • «Болонья» не может выиграть шесть последних матчей
  • «Ювентус» пропускает в 14 поединках подряд
  • «Болонья» проиграла «Ювентусу» 10 последних игр
  • «Ювентус» одержал всего три победы в последних девяти выездных встречах

Прогноз

«Ювентус» будет играть только на победу, скорее всего, своего добьется очень уверенно. Ожидаем здесь игру в одни ворота с небольшим сопротивлением от соперника. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.76 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.46
Мелбет 3.26 1.32
1XBET 3.26 1.32
BetBoom 7.28 1.11 3.52 1.32 2.82 1.46
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