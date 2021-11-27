«Бордо» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

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27 ноября 2021, 11:33

В рамках очередного тура чемпионата Франции состоится очная встреча между «Бордо» и «Брестом». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 28 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой паре минимальные симпатии букмекеров на стороне «Бордо». Компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.49, а вероятность успеха «Бреста» оценивается в 2.92. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Форма команд

В чемпионате Франции футболистам «Бордо» удалось взять только две победы. Последний успешный матч команда провела 31 октября, когда дома был переигран «Реймс» (3:2).

Затем «Бордо» дал бой ПСЖ (2:3) на домашней арене, а в предыдущем туре лиги команда разделила очки с «Мецем» (3:3), обосновавшись на 16-м месте в турнирной таблице.

«Брест» набрал отличную форму, взяв 11 из 15 возможных очков за пять последних туров французского чемпионата. После ничейных поединков с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), команде удалось победить «Монако» (2:0), «Лорьян» (2:1) и «Ланс» (4:0).

Информация для ставок

• В 3 прошлых матчах «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

• «Бордо» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата

• Ставка «обе забьют – да» сыграла в 7 гостевых поединках «Реймса» в этом сезоне

Прогноз

На эту игру рекомендуем ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.73. «Бордо» на домашней арене часто забивает, «Реймс» же результативен в гостях.