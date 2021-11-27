ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Бордо» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

27 ноября 2021, 11:33

В рамках очередного тура чемпионата Франции состоится очная встреча между «Бордо» и «Брестом». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 28 ноября 2021 года.

Франция. Лига 1 2021/2022
Бордо
Брест
1 : 2
завершен
28 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.443.513.06
Фонбет 2.40 3.40 2.95
Мелбет 2.19 3.57 3.41
BetBoom 2.26 3.45 3.15

Ставки букмекеров

В этой паре минимальные симпатии букмекеров на стороне «Бордо». Компания Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.49, а вероятность успеха «Бреста» оценивается в 2.92. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Форма команд

В чемпионате Франции футболистам «Бордо» удалось взять только две победы. Последний успешный матч команда провела 31 октября, когда дома был переигран «Реймс» (3:2).

Затем «Бордо» дал бой ПСЖ (2:3) на домашней арене, а в предыдущем туре лиги команда разделила очки с «Мецем» (3:3), обосновавшись на 16-м месте в турнирной таблице.

«Брест» набрал отличную форму, взяв 11 из 15 возможных очков за пять последних туров французского чемпионата. После ничейных поединков с «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (1:1), команде удалось победить «Монако» (2:0), «Лорьян» (2:1) и «Ланс» (4:0).

Информация для ставок

• В 3 прошлых матчах «Бордо» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)
• «Бордо» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых турах чемпионата
• Ставка «обе забьют – да» сыграла в 7 гостевых поединках «Реймса» в этом сезоне

Прогноз

На эту игру рекомендуем ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.73. «Бордо» на домашней арене часто забивает, «Реймс» же результативен в гостях.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.37 2.12 1.79 1.66 2.34
Мелбет 2.05 1.86
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
27 ноября в 12:35
В этом матче между командами "Бордо" и "Брест" тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
27 ноября в 11:47
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100