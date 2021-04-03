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«Бордо» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

вчера, 23:00

«Бордо» и «Страсбур» проведут очную встречу 4 апреля в рамках очередного тура чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.162.74
Лига Ставок 2.85 3.15 2.70
Фонбет Live! 100.00 8.00 1.08
Мелбет 2.83 3.29 2.68
Pin-Up.ru 2.87 3.20 2.68
BetBoom 2.75 3.20 2.68

Ставки букмекеров

Букмекеры оценили шансы команд на успех в этой встрече приблизительно равно. Сыграть победу «Бордо» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 2.93, а гостевая виктория «Страсбура» идет по коэффициенту 2.74.

По мнению букмекеров, в этой игре больше двух голов забито не будет. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.70, больше – 2.30.

Форма команд

В активе «Бордо» 36 очков и 13-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «жирондинцы» дистанцировались на семь зачетных пунктов. По ходу проведения чемпионата команда оформила 10 побед и шесть ничьих (при 14 поражениях).

В прошлом туре Лиги 1 «Бордо» без шансов уступил в гостях «Монпелье» (1:4). Перед этим команда прервала череду неудач, победив в гостях «Дижон» (3:1).

«Страсбур» базируется на 15-м месте рейтинга Лиги 1, занеся себе в актив 33 балла. Этих результатов команда добилась благодаря десяти победам и шести ничейным встречам. В последней игре чемпионата «Страсбур» потерпел 15-е поражение в сезоне и второе кряду, уступив на своем поле «Лансу» (1:2), а до этого не набрал очки во встрече с «Ренном» (0:1).

Информация для ставок

  • «Страсбур» не пропускал голы в трёх прошлых гостевых матчах с «Бордо»
  • «Страсбур» выиграл 3 предыдущих поединка на поле «Бордо»
  • «Бордо» и «Страсбур» сыграли на ТМ(2,5) в 5 из 6 прошлых матчей между собой.

Прогноз

Искрометной и результативной атакой «Бордо» и «Страсбур» не располагают. Кроме того, в очных дуэлях соперники чаще выясняют отношения без голевой феерии. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.66 2.34
Лига Ставок 2.32 1.61 1.70 2.17
Мелбет 1.77 2.17
Pin-Up.ru 2.18 1.71 1.65 2.30 1.34 3.40
BetBoom 2.26 1.65 1.66 2.24 1.34 3.28
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