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«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (20.05.2023)

вчера, 09:44
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Борнмута» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.044.941.51
Pari 5.90 4.80 1.50

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Борнмут» набрал шесть очков в пяти последних турах АПЛ, что не является отличным результатом, однако смог заранее обеспечить себе место в чемпионате на следующий год. Коллектив занимает 14 место с 39 баллами и опережает зону вылета на восемь пунктов за два тура до конца сезона. Два последних поединка «Борнмута» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Челси» (1:3).

«Манчестер Юнайтед» не обеспечил себе место в топ-4 и вынужден доигрывать чемпионат Англии в напряжении. Сейчас коллектив занимает четвертое место с 66 баллами и опережает «Ливерпуль» на один пункт, имея на одну сыгранную игру меньше. В предстоящем матче гостям очень важно выиграть и практически обеспечить себе Лигу чемпионов в следующем футбольном году. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем стадионе у «Вулверхэмптона» (2:0), а ранее уступил на выезде «Вест Хэму» (0:1).

Информация для ставок

  • «Красные дьяволы» выиграли лишь два выездных поединка из десяти последних
  • «Борнмут» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних в АПЛ
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Борнмута» четыре из пяти последних встреч
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям больше нужна победа в этой встрече, и они с первых минут будут стараться вынудить «Борнмут» ошибиться. Предлагаем сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.25 1.25 2.52 1.57 2.00 1.88
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:29
Думаю, что выбор на победу гостей здесь выглядит очевидно. Мотивация, класс, опыт и индивидуальное мастерство абсолютно на их стороне, тогда как Борнмут спокойно доигрывает сезон в приятном ощущении того, что команда сохранила прописку в этом сезоне АПЛ. Тен Хаг хороший мотиватор, гостям на руку свежая победа над "волками". Вряд ли Борнмут в состоянии остановить МЮ в своем спокойном положении. Гости интенсивностью и классом должны здесь завоевать 3 очка.
Гость
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