«Боруссия» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2021)

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сегодня, 11:41

В 4 туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.47 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить по коэффициенту 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.23. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Боруссия» после ухода главного тренера никак не может найти ключи к положительным результатам. Команда смогла добиться всего одной ничьей в трех стартовых турах и занимает текущее 15 место. Новому тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в игровой процесс, чтобы срочно исправлять ситуацию. В прошлой встрече «Боруссия» проиграла на выезде «Унион» (1:2), а ранее потерпела крупное поражение от «Байера» (0:4).

«Арминия» все свои матчи нового сезона закончила ничейным результатом, что принесло коллективу всего три очка. В некоторых матчах команду подвела реализация, поэтому игрокам следует поработать над этим компонентом. В предстоящем матче команде придется больше обороняться и ждать свой шанс в течение матча. Последние две игры «Арминии» закончились ничьими с «Айнтрахтом» и «Гройтер Фюртом» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Арминии» во всех турнирах закончились ничейными результатами

«Боруссия» забивает на своем поле уже восемь матчей подряд

«Арминия» проиграла четыре последних матча «Боруссии» (включая товарищеские поединки)

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

«Боруссии» необходимо исправлять ситуацию. На своем поле команде по силам обыграть «Арминию». Предполагаем, что хозяева будут играть первым номером и смогут забить голы в обоих таймах. Сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.