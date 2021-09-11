«Боруссия» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2021)

В 4 туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
|
- : -
завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.47 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить по коэффициенту 7.3. Коэффициент на ничью составляет 4.6.
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.7, в то время как низовой исход оценивается по 2.23. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Боруссия» после ухода главного тренера никак не может найти ключи к положительным результатам. Команда смогла добиться всего одной ничьей в трех стартовых турах и занимает текущее 15 место. Новому тренерскому штабу следует вносить серьезные изменения в игровой процесс, чтобы срочно исправлять ситуацию. В прошлой встрече «Боруссия» проиграла на выезде «Унион» (1:2), а ранее потерпела крупное поражение от «Байера» (0:4).
«Арминия» все свои матчи нового сезона закончила ничейным результатом, что принесло коллективу всего три очка. В некоторых матчах команду подвела реализация, поэтому игрокам следует поработать над этим компонентом. В предстоящем матче команде придется больше обороняться и ждать свой шанс в течение матча. Последние две игры «Арминии» закончились ничьими с «Айнтрахтом» и «Гройтер Фюртом» с одинаковым счетом (1:1).
Информация для ставок
- Пять из десяти последних матчей «Арминии» во всех турнирах закончились ничейными результатами
- «Боруссия» забивает на своем поле уже восемь матчей подряд
- «Арминия» проиграла четыре последних матча «Боруссии» (включая товарищеские поединки)
- Семь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время
Прогноз
«Боруссии» необходимо исправлять ситуацию. На своем поле команде по силам обыграть «Арминию». Предполагаем, что хозяева будут играть первым номером и смогут забить голы в обоих таймах. Сделать ставку на победу «Боруссии» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.