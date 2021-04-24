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«Боруссия» М — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (25.04.2021)

вчера, 21:34

В 31-м туре чемпионата Германии «Арминия» приедет в гости к «Боруссии» М. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 1.61 в букмекерской конторе Мелбет. Те, кто верит в победу «Арминии», могут поставить по коэффициенту 6.1. Коэффициент на ничью составляет 3.95.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.74, низовой исход оценивается по 2.17. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» М заметно отстает от группы лидеров. В оставшихся матчах игроки должны отдать все силы ради побед, которые теоретически еще позволяют побороться за участие в еврокубках. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла «Хоффенхайму» (2:3), а немного ранее крупно обыграла «Айнтрахт» (4:0).

«Арминия» за счет стабильных результатов в последних нескольких встречах смогла покинуть зону вылета, но отрыв от нее составляет всего одно очко, а это означает, что вся борьба за место в Бундеслиге клубу только предстоит. В прошлой игре «Арминия» обыграла «Шальке» (1:0), а туром ранее разошлась миром с «Аугсбургом» (0:0).

Информация для ставок

• «Арминия» и «Боруссия» М проиграли только по одной игре за последние пять поединков в Бундеслиге
• Семь из восьми последних матчей «Арминии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• Матч первого круга между командами завершился победой «Боруссии» М (1:0)
• Пять последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме. Предсказать победителя в этой паре достаточно сложно, поэтому предлагаем вариант, что обе команды смогут реализовать свои моменты. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.74 1.72 2.22
Лига Ставок 2.14 1.72 1.69 2.18
Мелбет 2.21 1.78
1XBET 3.32 1.33 2.70 1.42 1.70 2.15
BetBoom 3.41 1.34 2.15 1.74 1.68 2.25
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 23:23
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Арминия (Билефельд)
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