«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

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вчера, 07:56

В 32-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Лейпцигом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.06 на победу хозяев. Победа «Лейпцига» оценивается в 3.3, ничейный исход представлен котировкой 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Боруссия» Д имеет огромную мотивацию на оставшиеся матчи Бундеслиги. У команды появился неплохой шанс зацепиться за четвертое место в чемпионате. Коллектив из Дортмунда приложит все усилия, чтобы выиграть все оставшиеся матчи и обеспечить себе место в Лиге чемпионов. В последних двух турах «Боруссия» с одинаковым счетом (2:0) переиграла «Унион» и «Вольфсбург».

«РБ Лейпциг» в отличие от хозяев поля практически гарантировал себе второе место и имеет лишь математические шансы на чемпионство. Команда немного сбавила обороты, и особенной мотивации на предстоящий поединок у «быков» не ожидается. В прошлом матче «РБ Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» (2:0), а туром ранее уступил на выезде «Кёльну» (1:2).

Информация для ставок

«Боруссия» сохраняет свои ворота «на замке» на протяжении трех матчей (во всех турнирах)

«РБ Лейпциг» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» не может выиграть у «Боруссии» шесть матчей подряд

Три из четырех матчей между командами в Дортмунде закончились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» имеет четкую задачу на конец сезона и должна быть более нацелена на результат, чем гости нынешнего поединка. Рекомендуем остановить свой выбор на «желто-черных». Сделать ставку на победу «Боруссии» Д можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06.