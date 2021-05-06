«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

В 32-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Лейпцигом». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.
|
- : -
завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает «Боруссию» фаворитом этого матча и предлагает коэффициент 2.06 на победу хозяев. Победа «Лейпцига» оценивается в 3.3, ничейный исход представлен котировкой 3.75.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.96, а низовой исход (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 1.84.
Форма команд
«Боруссия» Д имеет огромную мотивацию на оставшиеся матчи Бундеслиги. У команды появился неплохой шанс зацепиться за четвертое место в чемпионате. Коллектив из Дортмунда приложит все усилия, чтобы выиграть все оставшиеся матчи и обеспечить себе место в Лиге чемпионов. В последних двух турах «Боруссия» с одинаковым счетом (2:0) переиграла «Унион» и «Вольфсбург».
«РБ Лейпциг» в отличие от хозяев поля практически гарантировал себе второе место и имеет лишь математические шансы на чемпионство. Команда немного сбавила обороты, и особенной мотивации на предстоящий поединок у «быков» не ожидается. В прошлом матче «РБ Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» (2:0), а туром ранее уступил на выезде «Кёльну» (1:2).
Информация для ставок
- «Боруссия» сохраняет свои ворота «на замке» на протяжении трех матчей (во всех турнирах)
- «РБ Лейпциг» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» не может выиграть у «Боруссии» шесть матчей подряд
- Три из четырех матчей между командами в Дортмунде закончились тоталом больше 4.5 мячей
Прогноз
«Боруссия» имеет четкую задачу на конец сезона и должна быть более нацелена на результат, чем гости нынешнего поединка. Рекомендуем остановить свой выбор на «желто-черных». Сделать ставку на победу «Боруссии» Д можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06.