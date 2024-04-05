«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (06.04.2024)

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сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.17. Победа «Штутгарта» оценивается за 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Боруссия» Д находится в хорошей форме и борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а для этого нужно попасть в топ-4 Бундеслиги. На данный момент «желто-черные» занимают четвертое место в турнирной таблице с набранными 53 баллами и отстают от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлой игре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд обыграла в принципиальном матче «Баварию» (2:0), а ранее одолела на своем поле «Айнтрахт» (3:1).

«Штутгарт» проводит отличный сезон и команде осталось совсем немного, чтобы успешно его завершить. Коллектив располагается на третьем месте с 57 баллами и предстоящий матч станет одним из самых важных в сезоне. В случае набора гостями очков в этой игре, они резко увеличат свои шансы остаться на третьем месте по итогам футбольного года. Два последних матча «Штутгарта» завершились ничьей с «Хайденхаймом» (3:3) и уверенной победой над «Хоффенхаймом» (3:0).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл четыре выездных матча из пяти последних

·«Боруссия» Дортмунд выиграла пять последних матчей подряд пропустив при этом лишь два мяча

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является небольшим фаворитом и постарается добыть победу, чтобы сократить расстояние до минимума. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.