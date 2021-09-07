Босния и Герцеговина — Казахстан. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

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сегодня, 13:32

В рамках очередного поединка отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная Боснии и Герцеговины сыграет против Казахстана. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Босния и Герцеговина. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.90 и на победу Казахстана за 14.00.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины неплохо выглядит в последних матчах. Команда обыграла Кувейт, но в остальных играх были ничьи. Нельзя сказать, что это плохо, учитывая уровень команды. Стоит отметить и тот факт, что в последнее время команда играла против таких сборных, как Франция, Дания, Италия, Коста-Рика и Черногория. Все эти сборные очень хороши и неуступчивы, добыть в матче с такими командами даже один балл — уже успех.

Сборная Казахстана в последних матчах выглядит неплохо, но если сравнивать игру с Боснией, то Казахстан все же заметно проседает. Сборная мало забивает, много пропускает и практически всегда проигрывает. Сложно даже вспомнить дату, когда в последний раз эта команда побеждала и брала три балла. В последних играх игроки Республики Казахстан все больше наращивают свою серию без побед. Казахстан смотрится в этом матче аутсайдером, что очень удивляет болельщиков.

Информация для ставок

Сборная Казахстана не побеждает 11 игр кряду

Босния выиграла один матч из последних пяти

Казахстан пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Сборная Боснии на фоне выступлений Казахстана выглядит очень хорошо. Да, у команды одна победа в пяти матчах, но против Казахстана есть шанс заработать еще три балла. Босния — фаворит матча, в этом поединке можно поставить на то, что обе забьют и Босния не проиграет — коэффициент 2.45.