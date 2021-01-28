«Брага» — «Санта-Клара»: прогноз на матч Кубка Португалии (28.01.2021)

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28 января 2021, 12:00

Четвертьфинал Кубка Португалии подарит нам интересный поединок, где «Брага» поборется с «Санта-Кларой» за выход в полуфинал.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагает коэффициент на победу – 1.41. Поверить в успех «Санта-Клары» можно за 8.2. На ничью в матче можно поставить за 4.5.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.99.

Форма команд

«Брага» находится в группе лидеров чемпионата Португалии, однако последние ее успехи связаны только с домашними поединками. В выездных матчах не все идет по плану команды, что очень часто приводит к неутешительному результату. В прошлой стадии Кубка Португалии «Брага» прошла «Торринсе» (5:0), а в прошлом туре чемпионата оказалась сильнее «Жил Висенте» (1:0).

«Санта-Клара» располагается на восьмом месте чемпионата и неожиданно показывает стабильные результаты. В 1/8 Кубка Португалии команда одолела «Морейренсе» (2:1), поэтому команде вполне по силам собраться на один поединок против «Браги» и постараться пройти в полуфинал.

Информация для ставок

• В пяти последних поединках «Санта-Клары» был зафиксирован исход «обе забьют»

• «Брага» не проигрывает уже двенадцать матчей во всех турнирах

• Четыре из пяти поединков между командами на поле «Браги» закончились победами хозяев

Прогноз

Кубковые матчи по накалу очень отличаются от поединков внутреннего чемпионата. Когда результат решается в единственном матче, не все коллективы могут совладать с нервами и допускают больше ошибок. Предполагаем, что данная встреча закончится тоталом больше 2.5 мячей. На такой исход можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.82.