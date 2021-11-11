Бразилия – Колумбия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 01:24

Сборная Бразилии в очередном туре квалификации ЧМ -2022 сыграет против Колумбии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 12 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех Бразилии в этой встрече. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.40, а победа Колумбии находится на отметке 7.70.

Аналитики также считают, что команды не порадуют результативным футболом. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

Бразилия доминирует в текущем отборе ЧМ -2022. У «селесао» десять побед и одна ничья за 11 проведенных туров, а 31 набранный балл позволяет команде Тите единолично возглавлять турнирную таблицу.

В последнем матче квалификации бразильцы уверенно разобрались дома с Уругваем (4:1), а защита команды в отборе пропустила всего четыре гола.

Колумбия еще не чувствует себя спокойно. У команды 16 очков и промежуточное четвертое место в рейтинге, которое она делит с Уругваем. По ходу квалификации колумбийцы семь раз сыграли вничью, трижды победили и допустили два поражения.

В сентябре колумбийская сборная все три матча отборочного цикла свела к ничейным исходам без забитых голов – Эквадор, Бразилия и Уругвай (0:0).

Информация для ставок

Бразилия не проигрывала Колумбии в шести прошлых встречах – 3 победы и 3 ничьи

Колумбия сыграла вничью в трех последних гостевых поединках квалификации

В пяти предыдущих выездных матчах Колумбии всех турниров было пропущено 3 гола

Прогноз

Бразилия в текущем отборе очень надежно обороняется и добивается побед над соперниками преимущественно в прагматичном стиле. При этом Колумбия нуждается в набранных очках, поэтому гости не могут позволить себе опрометчивый футбол. Учитывая это, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.