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Бразилия – Колумбия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 01:24

Сборная Бразилии в очередном туре квалификации ЧМ-2022 сыграет против Колумбии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 12 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Бразилия
Колумбия
1 : 0
завершен
12 ноября 2021, 03:30
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.429.70
Фонбет 1.38 4.50 9.50
Мелбет 1.40 4.50 9.00
1XBET 1.40 4.50 9.00

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют успех Бразилии в этой встрече. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.40, а победа Колумбии находится на отметке 7.70.

Аналитики также считают, что команды не порадуют результативным футболом. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.86, ТБ(2,5) – 2.04.

Форма команд

Бразилия доминирует в текущем отборе ЧМ-2022. У «селесао» десять побед и одна ничья за 11 проведенных туров, а 31 набранный балл позволяет команде Тите единолично возглавлять турнирную таблицу.

В последнем матче квалификации бразильцы уверенно разобрались дома с Уругваем (4:1), а защита команды в отборе пропустила всего четыре гола.

Колумбия еще не чувствует себя спокойно. У команды 16 очков и промежуточное четвертое место в рейтинге, которое она делит с Уругваем. По ходу квалификации колумбийцы семь раз сыграли вничью, трижды победили и допустили два поражения.

В сентябре колумбийская сборная все три матча отборочного цикла свела к ничейным исходам без забитых голов – Эквадор, Бразилия и Уругвай (0:0).

Информация для ставок

  • Бразилия не проигрывала Колумбии в шести прошлых встречах – 3 победы и 3 ничьи
  • Колумбия сыграла вничью в трех последних гостевых поединках квалификации
  • В пяти предыдущих выездных матчах Колумбии всех турниров было пропущено 3 гола

Прогноз

Бразилия в текущем отборе очень надежно обороняется и добивается побед над соперниками преимущественно в прагматичном стиле. При этом Колумбия нуждается в набранных очках, поэтому гости не могут позволить себе опрометчивый футбол. Учитывая это, предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.07 9.25
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Gahi
Gahi
11 ноября в 06:50
Победа команды сборной Бразилии в этом матче и тотал меньше 2,5. Удачи
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