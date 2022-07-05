«Флуминенсе» — «Сеара». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2022)

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05 июля 2022, 12:56

Ставки букмекеров

Аналитический отдел букмекерской конторы Лига Ставок видит «Флуминенсе» очевидным фаворитом этой встречи. Сыграть победу хозяев можно по коэффициенту 1.70, ничья котируется в 3.35, а победа «Сеары» идет по цене 4.90.

Линия голов свидетельствует в пользу низкой результативности. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболисты «Флуминенсе» набрали форму, одержав в чемпионате Бразилии три победы подряд. Благодаря этим успехам клуб поднялся на шестое место рейтинга, а дистанция от первой четверки сократилась до двух зачетных пунктов.

Успехи «Флуминенсе» начались с противостояния с «Аваи» (2:0), а продолжилась в играх с «Ботафого» (1:0) и «Коринтианс» (4:0), в которых защита предстоящих хозяев отыграла надежно.

«Сеара» 9 из 15 матчей чемпионата Бразилии завершила вничью. Также команда разделила очки в пяти прошлых турах Серии A, обосновавшись на 15-м месте турнирной таблице. В предыдущем туре игроки «Сеары» разошлись миром на домашней арене с «Интернасьоналем» (1:1).

Информация для ставок

«Флуминенсе» выиграл 3 из последних 4 матчей лиги на своем поле

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 2 прошлых очных встречах

«Флуминенсе» забивал минимум два гола в 4 из предыдущих 5 домашних матчей

Прогноз

С учетом последних успехов «Флуминенсе» и нестабильности «Сеары», рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок.