«Брентфорд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2021)

«Брентфорд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 40-го тура Чемпионшипа 6 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка считается «Брентфорд», на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» за 7.10 и на ничейный исход за 4.00.
Форма команд
В этом сезоне «Брентфорд» очень хорош. Клуб идет на третьей строчке, набрав 69 баллов. В активе команды 19 побед, 12 ничьих и семь поражений. Клуб забил 66 мячей и пропустил 40. В последних матчах у «Брентфорда» все прекрасно. Команда часто набирает очки и имеет все шансы на то, чтобы попасть в АПЛ через стыковые поединки. «Брентфорд» — одно из открытий Чемпионшипа.
«Бирмингем» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у команды десять побед, 11 ничьих и 18 поражений. В активе команды 29 забитых и 50 пропущенных. В последних поединках у «Бирмингема» все очень плохо, несмотря на победы, клуб часто может терять очки на ровном месте. Поединок против мощного «Брентфорда» будет очень сложным, «Бирмингем» в нем выступает в роли явного аутсайдера.
Информация для ставок
- «Бирмингем» проиграл три поединка из последних пяти
- «Брентфорд» не проигрывает четыре игры кряду
- «Бирмингем» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — точное количество голов «Бирмингема» — 1, по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на то, что первый гол забьет «Брентфорд» — коэффициент 1.46.
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