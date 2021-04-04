«Брентфорд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2021)

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вчера, 22:06

«Брентфорд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 40-го тура Чемпионшипа 6 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Брентфорд», на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» за 7.10 и на ничейный исход за 4.00.

Форма команд

В этом сезоне «Брентфорд» очень хорош. Клуб идет на третьей строчке, набрав 69 баллов. В активе команды 19 побед, 12 ничьих и семь поражений. Клуб забил 66 мячей и пропустил 40. В последних матчах у «Брентфорда» все прекрасно. Команда часто набирает очки и имеет все шансы на то, чтобы попасть в АПЛ через стыковые поединки. «Брентфорд» — одно из открытий Чемпионшипа.

«Бирмингем» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у команды десять побед, 11 ничьих и 18 поражений. В активе команды 29 забитых и 50 пропущенных. В последних поединках у «Бирмингема» все очень плохо, несмотря на победы, клуб часто может терять очки на ровном месте. Поединок против мощного «Брентфорда» будет очень сложным, «Бирмингем» в нем выступает в роли явного аутсайдера.

Информация для ставок

«Бирмингем» проиграл три поединка из последних пяти

«Брентфорд» не проигрывает четыре игры кряду

«Бирмингем» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — точное количество голов «Бирмингема» — 1, по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на то, что первый гол забьет «Брентфорд» — коэффициент 1.46.

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