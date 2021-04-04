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«Брентфорд» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2021)

вчера, 22:06

«Брентфорд» сыграет против «Бирмингема» в рамках 40-го тура Чемпионшипа 6 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.026.87
Лига Ставок 1.57 3.90 6.00
Мелбет 1.60 4.04 6.15
Pin-Up.ru 1.56 3.75 6.40
BetBoom 1.56 3.75 6.40

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Брентфорд», на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» за 7.10 и на ничейный исход за 4.00.

Форма команд

В этом сезоне «Брентфорд» очень хорош. Клуб идет на третьей строчке, набрав 69 баллов. В активе команды 19 побед, 12 ничьих и семь поражений. Клуб забил 66 мячей и пропустил 40. В последних матчах у «Брентфорда» все прекрасно. Команда часто набирает очки и имеет все шансы на то, чтобы попасть в АПЛ через стыковые поединки. «Брентфорд» — одно из открытий Чемпионшипа.

«Бирмингем» идет на 20-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у команды десять побед, 11 ничьих и 18 поражений. В активе команды 29 забитых и 50 пропущенных. В последних поединках у «Бирмингема» все очень плохо, несмотря на победы, клуб часто может терять очки на ровном месте. Поединок против мощного «Брентфорда» будет очень сложным, «Бирмингем» в нем выступает в роли явного аутсайдера.

Информация для ставок

  • «Бирмингем» проиграл три поединка из последних пяти
  • «Брентфорд» не проигрывает четыре игры кряду
  • «Бирмингем» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — точное количество голов «Бирмингема» — 1, по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на то, что первый гол забьет «Брентфорд» — коэффициент 1.46.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Блэкберн» — «Борнмут».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.58 1.79 2.11
Лига Ставок 2.41 1.53 1.74 2.02
Мелбет 1.81 2.11
Pin-Up.ru 2.42 1.51 1.72 2.02 1.38 2.85
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.38 2.85
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:26
Победа хозяев
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