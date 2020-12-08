«Брентфорд» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)

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вчера, 06:51

В 17-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Брентфорд» и «Дерби Каунти». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на данный поединок.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом в этой паре букмекерская контора Фонбет считает «Брентфорд». Разместить ставку на победу домашней команды можно с коэффициентом 1.66, тогда как победа «Дерби Каунти» идет за 5.40. Желающие заключить пари на ничейный исход могут воспользоваться котировкой 4.04.

Что касается результативности, то здесь букмекер предложил практически равную линию. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.90, ТМ (2,5) – 1.87.

Форма команд

«Брентфорд» не проигрывает на протяжении девяти матчей Чемпионшипа – четыре победы и пять ничьих. В прошлом туре команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Блэкберном» (2:2). Набрав 27 очков, хозяева расположились на шестой строчке в турнирной таблице, с отставанием от лидера в четыре балла.

«Дерби Каунти» находится в зоне вылета. В актив команда Уэйна Руни занесла себе только две победы и пять ничьих, а в остальных девяти матчах уступила своим соперникам. Прервать затяжную серию неудач команде удалось в прошлом туре за счет гостевой победы над «Миллуолом» (1:0).

Информация для ставок

В 12 из 13 прошлых матчей с участием «Дерби» сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Брентфорд» забивал минимум два гола в четырех прошлых матчах с «Дерби»

Шесть предыдущих очных встреч команд завершались на ТБ (2,5)

(2,5) «Брентфорд» победил в трех предыдущих поединках с «Дерби»

Прогноз

«Брентфорд» вполне оправданно считается фаворитом этой встречи. Хозяева показывают более конструктивный и атакующий футбол нежели их соперник, у которого огромные проблемы в обороне и с реализацией голевых моментов.

В пользу «Брентфорда» говорит и статистика очных противостояний. Предлагаем ставку на победу хозяев за 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.