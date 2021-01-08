«Брентфорд» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

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08 января 2021, 08:41

«Брентфорд» не сумел пробиться в финал Кубка английской Лиги. Сумеет ли команда восстановиться к матчу Кубка Англии? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены следующие котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу «Мидлсбро» можно с коэффициентом 3.18, ничья находится на отметке 3.34, а триумф хозяев поля доступен за 2.30.

Тотал в этом поединке без сюрпризов – 2,5 мяча. Больше можно взять за 2.22, а меньше доступно за 1.73.

Форма команд

«Брентфорд» уступил в полуфинальной игре Кубка английской Лиги «Тоттенхэму» (0:2). Теперь нужно попытаться восстановиться к противостоянию с «Мидлсбро», так как можно вылететь из другого Кубка страны. Это поражение прервало шестнадцатиматчевую серию без проигрышей в различных турнирах.

«Мидлсбро» не может похвастаться стабильностью в своей игре, но в последних поединках у команды наметился заметный прогресс. Удалось выиграть в четырех из пяти последних встреч. В прошлом туре была зафиксирована победа над «Уикомб Уондерерс» (3:1). В Чемпионшипе команда поднялась на седьмое место и отстает от своего соперника по Кубку Англии на пять очков.

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл в четырех из пяти последних домашних матчей

«Мидлсбро» выиграл в трех из 10 последних выездных поединков

«Мидлсбро» не может победить «Брентфорд» на протяжении четырех последних очных противостояний команд

Прогноз

По нашему мнению, гости должны за счет лучшей физической готовности и тактической грамотности попробовать создать трудности «Брентфорду». Команда хозяев после непростого матча с «Тоттенхэмом» вряд ли сумеет пройти в следующий круг соревнований. Ожидаем непростую победу гостей, подстрахуем свой выбор возможным овертаймом и серией пенальти.

Наша ставка – проход «Мидлсбро» с коэффициентом 2.19 в букмекерской конторе Бетсити.

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