«Брентфорд» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

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вчера, 04:41

В 42-м туре Чемпионшипа «Брентфорд» примет дома «Миллуолл». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Брентфорд» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.59. На победу «Миллуолла» можно поставить по коэффициенту 6.00, ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.12. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Брентфорд» идет на четвертой позиции в чемпионате и претендует на повышение в классе по итогам сезона. Команда давно не проигрывает, но большинство матчей заканчиваются вничью. В прошлом туре «Брентфорд» разгромил «Престон» (5:0), а туром ранее сыграл вничью с «Бирмингемом» (0:0).

«Миллуол» играет с переменным успехом и уже не решает серьезных турнирных задач. Команда занимает девятое место и в последних пяти матчах набрала девять очков. В двух последних турах «Миллуол» победил на выезде «Сток Сити» (1:2) и крупно проиграл на своем поле «Суонси» (0:3).

Информация для ставок

Три из четырех последних домашних матчей «Миллуола» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Брентфорд» не проигрывает шесть матчей подряд в чемпионате

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брентфорд» выиграл три последних домашних матча против «Миллуола»

Прогноз

«Брентфорд» является явным фаворитом этой встречи и стабильно обыгрывает «Миллуолл» на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.