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«Брентфорд» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

вчера, 04:41

В 42-м туре Чемпионшипа «Брентфорд» примет дома «Миллуолл». Предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозом на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.633.816.47
Лига Ставок 1.61 3.80 5.80
Мелбет 1.63 3.98 5.85
1XBET 1.63 3.98 5.85
BetBoom 1.62 3.80 5.40

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Брентфорд» фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.59. На победу «Миллуолла» можно поставить по коэффициенту 6.00, ничейный исход представлен коэффициентом 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 2.12. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Брентфорд» идет на четвертой позиции в чемпионате и претендует на повышение в классе по итогам сезона. Команда давно не проигрывает, но большинство матчей заканчиваются вничью. В прошлом туре «Брентфорд» разгромил «Престон» (5:0), а туром ранее сыграл вничью с «Бирмингемом» (0:0).

«Миллуол» играет с переменным успехом и уже не решает серьезных турнирных задач. Команда занимает девятое место и в последних пяти матчах набрала девять очков. В двух последних турах «Миллуол» победил на выезде «Сток Сити» (1:2) и крупно проиграл на своем поле «Суонси» (0:3).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних домашних матчей «Миллуола» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Брентфорд» не проигрывает шесть матчей подряд в чемпионате
  • Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Брентфорд» выиграл три последних домашних матча против «Миллуола»

Прогноз

«Брентфорд» является явным фаворитом этой встречи и стабильно обыгрывает «Миллуолл» на своем стадионе. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.57 1.78 2.12
Лига Ставок 2.40 1.53 1.74 2.02
Мелбет 1.81 2.11
1XBET 2.36 1.64 1.81 2.11 1.38 3.20
BetBoom 2.30 1.56 1.68 2.08 1.35 3.00
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:31
Хозяева не проиграют
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