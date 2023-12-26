«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2023)

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вчера, 18:09

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.93. На успех «волков» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.1, в то время как ничья стоит 3.65.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.92. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Брентфорд» в этом сезоне набирает меньше очков, чем в прошлые годы, но их пока хватает, чтобы не переживать о зоне вылета. В активе клуба 19 очков, что позволяет ему занимать 14 место. Отставание от нынешнего соперника составляет три очка, поэтому в случае победы хозяева могут сравнять с ним по очкам. В прошлом туре «Брентфорд» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а ранее уступил и «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Вулверхэмптон» является середняком АПЛ , но побороться за место в еврокубках команде будет очень непросто. На данный момент «волки» располагаются на 11 месте с 22 баллами и уступают ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В игре с «Брентфордом» гости рассчитывают набрать очки и возможно продвинуться выше по таблице АПЛ . Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились домашней победой над «Челси» (2:1) и крупным поражением от «Вест Хэма» (0:3).

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» уступил в четырех последних выездных поединках

«Брентфорд» проиграл пять из шести последних матчей в чемпионате

«Вулверхэмптон» выиграл три из пяти последних встреч с «Брентфордом»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а исход встречи решит всего один забитый мяч. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.