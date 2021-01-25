«Брешиа» — «Монца». Прогноз на матч Серии B (25.01.2021)

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25 января 2021, 15:38

В 19-м туре второго по силе чемпионата Италии «Брешиа» на своем поле сыграет с «Монцей». Предлагаем вам обзоры ставок букмекеров и прогноз на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям нынешней встречи. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.12. В случае победы «Брешии» выигрышный коэффициент составит 3.80. Поставить на ничейный результат можно за 3.15.

Выбрать исход тотал больше 2,5 мячей линия предлагает за 1.93. Обратный результат ТМ 2,5 мячей оценивается в 1.97, а на вариант «обе забьют» букмекеры предлагают 1.7.

Форма команд

Последние две игры «Монцы» завершились боевыми ничьими с «Козенцей» (2:2) и «Лечче» (0:0). Однако в прошлых турах им предшествовали три победы, и можно уверенно сказать, что команда действительно на ходу. На данный момент они находятся в зоне плей-офф на повышение в классе.

Дела «Брешии» куда более печальны. Известный во всей Италии клуб пока не может решить свои проблемы и находится ближе к концу турнирной таблицы. Последние две встречи закончились поражениями от «Пизы» (0:1) и «Виченцы Виртус» (0:3). Отрыв команды от зоны вылета составляет всего 4 очка и сейчас самое время подумать, о том, чтобы улучшить результаты и закрепиться в середине таблицы.

Информация для ставок

«Брешиа» проиграла последние три матча их четырех

«Монца» не проигрывает уже пять матчей в Серии B

За последнее время «Брешиа» проиграла три домашних матча из пяти

Прогноз

Команды в этом сезоне преследуют разные цели, но обеим для их достижения нужны очки. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.15. Матч в любом случае будет проходить с множеством борьбы в центре поля, при таких обстоятельствах командам будет не до зрелищности.

Альтернативным вариантом можно рассмотреть ставку тотал меньше 2,5 мячей. Голов, скорее всего, будет немного, исход встречи могут решить одно-два взятия ворот соперника.

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