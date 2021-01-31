«Брест» — «Метц»: прогноз на матч Лиги 1 (31.01.2021)

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вчера, 13:32

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур чемпионата Франции. «Брест» ждет в гости «Метц».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брест». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.17. Победа «Метца» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Метц» в нынешнем сезоне определенно радует своими результатами болельщиков и руководство. Команда занимает восьмое место, а в ее активе серия из нескольких матчей без поражений. Последними результатами коллектива стали победы над «Нантом» (2:0) и «Лионом» (1:0). Если команда не потеряет уверенность в себе, ее ждет достойное завершение чемпионата в первой половине турнирной таблицы.

«Брест» уступает 5 очков своим соперникам из-за результатов последних матчей. Команда уже несколько игр не может набрать очки, хоть и пропускает не так много. Последние два тура для «Бреста» завершились поражениями от «Реймса» (0:1) и «Ренна» (1:2). Посмотрим, смогут ли хозяева набрать зачетные баллы в этой встрече.

Информация для ставок

• «Брест» выиграл всего один матч из последних семи в Лиге 1

• «Метц» не проигрывает уже четыре встречи подряд

• Четыре из пяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды рассчитывают взять очки в предстоящей встрече, поэтому постараются сделать все от них зависящее, чтобы уйти с поля с положительным результатом. Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход ТМ 2.5 за 1.82.