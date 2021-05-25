«Брисбен Роар» — «Мельбурн Сити»: прогноз на матч чемпионата Австралии (25.05.2021)

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сегодня, 04:37

25 мая в чемпионате Австралии очную встречу проведут «Брисбен Роар» и «Мельбурн Сити».

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Мельбурн Сити» в БК Фонбет принимаются по коэффициенту 2.26, ничья – 3.76, а победа «Брисбен Роар» доступна с котировкой 2.95.

Букмекер также полагает, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.64, ТМ(2,5) – 2.39.

Форма команд

В турнирной таблице чемпионата Австралии «Брисбен Роар» занимает шестое место. На счету команды 34 очка, которые она взяла за счет девяти побед и семи ничьих. Еще в девяти поединках «оранжевые» уступали своим соперникам.

В последнем туре лиги «Брисбен Роар» добился выездной победы над «Ньюкасл Джетс» (2:1). Ранее команда проиграла в гостях «Аделаиде Юнайтед» (0:1), а также разошлась миром с «Сентрал Кост Маринерс» (0:0).

«Мельбурн Сити» — это лидер австралийской лиги, набравший 48 баллов за 23 проведенных тура. На счету команды 15 побед и три ничьи, а также пять поражений.

Три из четырех последних поединков в первенстве «Мельбурн Сити» выиграл: «Перт Глори» (3:1), «Аделаида Юнайтед» (4:1) и «Сентрал Кост Маринерс» (1:0). Также в данный период команда разделила очки с «Веллингтон Феникс» (2:2).

Информация для ставок

• «Брисбен Роар» проиграл в 3 последних встречах с «Мельбурн Сити»

• «Мельбурн Сити» не уступал в 4 предыдущих выездных играх – две победы и две ничьи

• В 3 из 5 предыдущих очных встреч команд выиграла ставка ТБ (2.5)

Прогноз

В пользу гостей предстоящей встречи говорит не только актуальная форма команд. Также «Мельбурн Сити» стабильно обыгрывал «Брисбен Роар» в последних дуэлях, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.