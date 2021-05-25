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«Брисбен Роар» — «Мельбурн Сити»: прогноз на матч чемпионата Австралии (25.05.2021)

сегодня, 04:37

25 мая в чемпионате Австралии очную встречу проведут «Брисбен Роар» и «Мельбурн Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.223.832.19
Лига Ставок 3.00 3.65 2.21
Мелбет 3.27 3.84 2.16
1XBET 3.42 3.48 1.94
BetBoom 2.90 3.60 2.22

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Мельбурн Сити» в БК Фонбет принимаются по коэффициенту 2.26, ничья – 3.76, а победа «Брисбен Роар» доступна с котировкой 2.95.

Букмекер также полагает, что команды покажут результативный футбол. Исход ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.64, ТМ(2,5) – 2.39.

Форма команд

В турнирной таблице чемпионата Австралии «Брисбен Роар» занимает шестое место. На счету команды 34 очка, которые она взяла за счет девяти побед и семи ничьих. Еще в девяти поединках «оранжевые» уступали своим соперникам.

В последнем туре лиги «Брисбен Роар» добился выездной победы над «Ньюкасл Джетс» (2:1). Ранее команда проиграла в гостях «Аделаиде Юнайтед» (0:1), а также разошлась миром с «Сентрал Кост Маринерс» (0:0).

«Мельбурн Сити» — это лидер австралийской лиги, набравший 48 баллов за 23 проведенных тура. На счету команды 15 побед и три ничьи, а также пять поражений.

Три из четырех последних поединков в первенстве «Мельбурн Сити» выиграл: «Перт Глори» (3:1), «Аделаида Юнайтед» (4:1) и «Сентрал Кост Маринерс» (1:0). Также в данный период команда разделила очки с «Веллингтон Феникс» (2:2).

Информация для ставок

• «Брисбен Роар» проиграл в 3 последних встречах с «Мельбурн Сити»
• «Мельбурн Сити» не уступал в 4 предыдущих выездных играх – две победы и две ничьи
• В 3 из 5 предыдущих очных встреч команд выиграла ставка ТБ(2.5)

Прогноз

В пользу гостей предстоящей встречи говорит не только актуальная форма команд. Также «Мельбурн Сити» стабильно обыгрывал «Брисбен Роар» в последних дуэлях, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.67 2.31
Лига Ставок 2.20 1.62 1.75 2.01
Мелбет 2.45 1.58
1XBET 5.85 1.15
BetBoom 3.40 1.28 2.13 1.65 1.67 2.10
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shlomo
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