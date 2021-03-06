«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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06 марта 2021, 02:34

«Бристоль Сити» сразится с КПР в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является КПР . Поставить на победу этого клуба можно с коэффициентом 2.38. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победу «Бристоль Сити» можно сыграть за 3.20.

Форма команд

«Бристоль Сити» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 45 очков. Клуб неплохо выступает в этом сезоне. «Бристоль Сити» выиграл 14 поединков, трижды сыграл вничью и уступил в 17 встречах. Команда забила 36 голов и пропустила 46 мячей.

КПР находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 40 баллов. В нынешнем сезоне у КПР 10 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 39 мячей. После небольшой победной серии последние матчи КПР проводит не очень хорошо.

Информация для ставок

«Бристоль Сити» победил в двух из последних пяти матчей

КПР не может победить три матча кряду

не может победить три матча кряду У «Бристоль Сити» семь пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что КПР забьет свой первый гол в первом тайме, с коэффициентом 2.20. Также можно поставить на время первого гола — с 1 по 29 минуту, по коэффициенту 2.00.

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