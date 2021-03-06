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«Бристоль Сити» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

06 марта 2021, 02:34

«Бристоль Сити» сразится с КПР в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

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Ставки букмекеров

Фаворитом матча является КПР. Поставить на победу этого клуба можно с коэффициентом 2.38. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победу «Бристоль Сити» можно сыграть за 3.20.

Форма команд

«Бристоль Сити» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе у команды 45 очков. Клуб неплохо выступает в этом сезоне. «Бристоль Сити» выиграл 14 поединков, трижды сыграл вничью и уступил в 17 встречах. Команда забила 36 голов и пропустила 46 мячей.

КПР находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 40 баллов. В нынешнем сезоне у КПР 10 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 39 мячей. После небольшой победной серии последние матчи КПР проводит не очень хорошо.

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» победил в двух из последних пяти матчей
  • КПР не может победить три матча кряду
  • У «Бристоль Сити» семь пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на то, что КПР забьет свой первый гол в первом тайме, с коэффициентом 2.20. Также можно поставить на время первого гола — с 1 по 29 минуту, по коэффициенту 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Севилья».

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 марта в 09:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бристоль Сити»
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