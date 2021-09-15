«Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

15 сентября «Бристоль Сити» будет играть против «Лутон Таун». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Бристоль Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Лутон Таун» по 3.00.
Форма команд
«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и два раза проигрывала. У команды — семь забитых и столько же пропущенных голов. «Бристоль» в последних матчах выглядит несобранным, игроки не совсем уверены в себе, отсюда и такой результат. Клуб теряет очки на ровном месте.
«Лутон» играет на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Команда в прошлом сезоне смотрелась очень слабо, проигрывая практически в каждой игре, но все же смогла сохранить место в середине таблицы. Так происходит и сейчас. В активе «Тауна» восемь очков и 12-я строчка в турнирной таблице. Клуб выиграл два поединка, дважды играл вничью и проиграл в двух матчах. Команда забила восемь мячей и пропустила десять голов.
Информация для ставок
● «Лутон Таун» не побеждает три поединка кряду
● «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
● «Лутон Таун» пропустил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба находятся в плохой форме и не могут похвастаться хорошей игрой в последних поединках. Несмотря на свою форму, они отличаются тем, что много забивают и пропускают. Нужно отталкиваться от этой статистики и делать соответствующую ставку — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.65.