«Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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вчера, 11:20

15 сентября «Бристоль Сити» будет играть против «Лутон Таун». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Бристоль Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Лутон Таун» по 3.00.

Форма команд

«Бристоль Сити» в нынешнем сезоне расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и два раза проигрывала. У команды — семь забитых и столько же пропущенных голов. «Бристоль» в последних матчах выглядит несобранным, игроки не совсем уверены в себе, отсюда и такой результат. Клуб теряет очки на ровном месте.

«Лутон» играет на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Команда в прошлом сезоне смотрелась очень слабо, проигрывая практически в каждой игре, но все же смогла сохранить место в середине таблицы. Так происходит и сейчас. В активе «Тауна» восемь очков и 12-я строчка в турнирной таблице. Клуб выиграл два поединка, дважды играл вничью и проиграл в двух матчах. Команда забила восемь мячей и пропустила десять голов.

Информация для ставок

● «Лутон Таун» не побеждает три поединка кряду

● «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти

● «Лутон Таун» пропустил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме и не могут похвастаться хорошей игрой в последних поединках. Несмотря на свою форму, они отличаются тем, что много забивают и пропускают. Нужно отталкиваться от этой статистики и делать соответствующую ставку — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 3.65.