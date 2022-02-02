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«Бургос» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (04.02.2022).

02 февраля 2022, 16:50

4 февраля 2022 года в рамках очередного тура Испанской Сегунды состоится поединок «Бургос — Алькоркон». Матч пройдет на домашней арене «Бургоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.554.44
Фонбет 2.00 3.20 4.20
Мелбет 2.03 3.15 4.22
1XBET 2.03 3.15 4.22
BetBoom 1.96 3.26 4.22

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Бургос». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 4.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Бургос» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. У команды 32 балла в активе. Клуб выиграл девять матчей, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у команды в этом сезоне 27 забитых и 25 пропущенных голов. В последних матчах «Бургос» никак не может найти свою игру и регулярно теряет очки — поражение от «Луго» со счетом 1:0, а также победа над «Леганесом» 4:0 и фиаско с «Вальядолидом» 1:0 в пользу соперника.

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 пунктов. У команды две победы, шесть ничьих и 17 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Алькоркон» выглядит очень плохо и регулярно теряет очки — поражения от «Леганеса» со счетом 1:0 и от «Ибицы» 6:2, а также ничья с «Мирандесом» 0:0.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» не побеждает восемь игр кряду
  • «Бургос» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Алькоркона» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.75. Эти команды вполне способны забить больше двух голов в грядущем матче, они неплохо играют в атакующий футбол.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.77 1.63 2.33
Мелбет 1.53 2.66
1XBET 1.53 2.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 февраля в 23:05
Победа или ничья команды "Бургос" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
02 февраля в 18:31
Хозяева выиграют этот матч
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