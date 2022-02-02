«Бургос» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (04.02.2022).

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02 февраля 2022, 16:50

4 февраля 2022 года в рамках очередного тура Испанской Сегунды состоится поединок «Бургос — Алькоркон». Матч пройдет на домашней арене «Бургоса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Бургос». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 4.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Бургос» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. У команды 32 балла в активе. Клуб выиграл девять матчей, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у команды в этом сезоне 27 забитых и 25 пропущенных голов. В последних матчах «Бургос» никак не может найти свою игру и регулярно теряет очки — поражение от «Луго» со счетом 1:0, а также победа над «Леганесом» 4:0 и фиаско с «Вальядолидом» 1:0 в пользу соперника.

«Алькоркон» идет в нынешнем сезоне на последней, 22-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 пунктов. У команды две победы, шесть ничьих и 17 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Алькоркон» выглядит очень плохо и регулярно теряет очки — поражения от «Леганеса» со счетом 1:0 и от «Ибицы» 6:2, а также ничья с «Мирандесом» 0:0.

Информация для ставок

«Алькоркон» не побеждает восемь игр кряду

«Бургос» выиграл один матч из последних пяти

У «Алькоркона» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.75. Эти команды вполне способны забить больше двух голов в грядущем матче, они неплохо играют в атакующий футбол.