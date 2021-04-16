«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (20.04.2021)

«Челси» примет «Брайтон» в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.
|
- : -
20 апреля 2021, 22:00
вторник
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
«Челси» набрал 54 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 15 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей. В активе клуба 50 забитых голов и 31 пропущенный мяч. Перед матчем с «Брайтоном» «Челси» проведёт встречу с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии.
«Брайтон» с 33 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Команда выиграла 7 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных мячей. «Брайтону» чередует победы с поражениями и в случае ухудшения результатов рискует оказаться в зоне вылета.
Информация для ставок
- «Челси» проиграл в одном из последних пяти матчей АПЛ
- «Брайтон» выиграл два из последних пяти матчей
- У «Челси» девять забитых голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Брайтона» — 2.35.