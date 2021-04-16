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«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (20.04.2021)

вчера, 05:34

«Челси» примет «Брайтон» в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.036.29
Лига Ставок 1.62 3.95 5.80
Фонбет 1.60 3.90 6.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Челси» набрал 54 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 15 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей. В активе клуба 50 забитых голов и 31 пропущенный мяч. Перед матчем с «Брайтоном» «Челси» проведёт встречу с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии.

«Брайтон» с 33 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Команда выиграла 7 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных мячей. «Брайтону» чередует победы с поражениями и в случае ухудшения результатов рискует оказаться в зоне вылета.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Брайтона» — 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.51 1.85 2.07 1.44 3.00
Лига Ставок 2.60 1.50 1.83 1.99 1.45 2.75
1XBET 2.59 1.50 1.90 2.04 1.45 2.75
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион
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