«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (20.04.2021)

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вчера, 05:34

«Челси» примет «Брайтон» в рамках 32-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Челси» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.6. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.00. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Челси» набрал 54 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 15 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей. В активе клуба 50 забитых голов и 31 пропущенный мяч. Перед матчем с «Брайтоном» «Челси» проведёт встречу с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Кубка Англии.

«Брайтон» с 33 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Команда выиграла 7 поединков, 12 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. У клуба 33 забитых и 38 пропущенных мячей. «Брайтону» чередует победы с поражениями и в случае ухудшения результатов рискует оказаться в зоне вылета.

Информация для ставок

«Челси» проиграл в одном из последних пяти матчей АПЛ

«Брайтон» выиграл два из последних пяти матчей

У «Челси» девять забитых голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Брайтона» — 2.35.