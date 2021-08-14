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«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

вчера, 09:40

«Челси» примет «Кристал Пэлас» в рамках первого тура АПЛ. Матч запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.6512.18
Лига Ставок 1.29 5.80 11.00
Фонбет Live! 1.10 7.80 52.00
BetBoom 1.35 5.20 10.20

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеров является «Челси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на ничейный исход по 6.00 и на победу «Пэлас» по 11.80.

Форма команд

«Челси» расцвел при Томасе Тухеле. Немец выдал потрясающий отрезок в стане «синих». Команда показывает потрясающий уровень футбола. «Челси» способен выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Пэлас» сейчас находится в хорошей форме, но клуб не будет соперником для «Челси» в грядущем противостоянии. «Пэлас» проиграл всего один товарищеский матч, но игру клуба нельзя назвать монструозной, также у команды есть проблемы с составом.

Информация для ставок

● «Кристал Пэлас» не проигрывает четыре игры подряд

● «Челси» не проигрывает шесть игр подряд

● «Кристал Пэлас» забил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на гол «Челси» в обоих таймах по коэффициенту 1.98.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.39 1.91 2.00 1.51 2.73
Лига Ставок 2.25 1.63 1.77 2.02
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.52 2.61
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Все комментарии
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вчера в 14:20
Футбольный клуб Челси (Лондон) одержит победу.
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