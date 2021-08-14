«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

«Челси» примет «Кристал Пэлас» в рамках первого тура АПЛ. Матч запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.
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3 : 0
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеров является «Челси». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на ничейный исход по 6.00 и на победу «Пэлас» по 11.80.
Форма команд
«Челси» расцвел при Томасе Тухеле. Немец выдал потрясающий отрезок в стане «синих». Команда показывает потрясающий уровень футбола. «Челси» способен выиграть АПЛ в этом сезоне.
«Пэлас» сейчас находится в хорошей форме, но клуб не будет соперником для «Челси» в грядущем противостоянии. «Пэлас» проиграл всего один товарищеский матч, но игру клуба нельзя назвать монструозной, также у команды есть проблемы с составом.
Информация для ставок
● «Кристал Пэлас» не проигрывает четыре игры подряд
● «Челси» не проигрывает шесть игр подряд
● «Кристал Пэлас» забил девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на гол «Челси» в обоих таймах по коэффициенту 1.98.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.