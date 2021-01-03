«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (03.01.2021)

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03 января 2021, 00:19

3 января «Челси» принимает «Манчестер Сити» в центральном матче 17-го тура АПЛ . У кого больше шансов набрать три очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены котировки на эту игру. Победу «Челси» можно сыграть за 3,18, ничья доступна на отметке 3,70, а триумф команды гостей идет с коэффициентом 2,27.

Тотал в этой игре классический. Взять больше 2,5 мяча можно за коэффициент 1,75, а меньше доступен за 2,20.

Форма команд

«Челси» все никак не может начать действовать стабильно после спада, который случился у команды где-то в середине декабря. В прошлом туре подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1). «Аристократы» уже отстают от лидера АПЛ «Ливерпуля» на семь очков. Крайне важно цепляться за результат уже в ближайших поединках.

«Манчестер Сити» по потерянным очкам проигрывает всего лишь один зачетный пункт «Ливерпулю». Хотя старт сезона для подопечных Хосепа Гвардиолы был один из худших в истории. «Горожане» выигрывают в двух последних турах – «Саутгемптон» (1:0) и «Ньюкасл» (2:0). В АПЛ у «Манчестер Сити» лучшая оборона в чемпионате – всего лишь 12 пропущенных мячей.

Информация для ставок

· «Челси» не проигрывает на домашней арене в последних одиннадцати матчах

· «Челси» выиграл шесть из 11 последних домашних матчей

· «Манчестер Сити» не проигрывает в последних пяти играх

· «Манчестер Сити» уступил в одной из 10 последних встреч

Прогноз

По нашему мнению, «Челси» будет сложно в этом противостоянии, но на домашней арене «аристократы» способны зацепиться за набранные очки. Тяжело будет подопечным Фрэнка Лэмпарда, но мы рискнем предположить, что за счет самоотдачи и стремительных контратак команда зацепится за очки. Играем «Челси» с Х за коэффициент 1,72 в букмекерской конторе Бетсити.