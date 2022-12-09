Англия – Франция. Прогноз на матч чемпионата мира (10.12.2022)

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вчера, 16:28

Ставки букмекеров

Букмекеры небольшое преимущество в этой игре отдают французам. Ставки на победу действующих чемпионов мира играются по коэффициенту 2.55, а успех Англии можно взять по цене 3.05. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается по котировке 3.30.

Эксперты букмекерской компании Лига Ставок также склоняются к тому, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Пари на ТМ(2,5) принимаются по котировке 1.77, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Англия без проблем пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. На предыдущей стадии плей-офф «львы» встречались с Сенегалом, который был разгромлен со счетом 3:0. Также коллектив Гарета Саутгейта легко прошел групповой раунд ЧМ -2022. Ничейный матч против США (0:0) англичане разбавили убедительными победами над Ираном (6:2) и Уэльсом (3:0).

Франция, выигравшая ЧМ -2018, в 1/8 финала противостояла Польше. «Трехцветные» убедительно одолели соперника, проявив себя в атаке (3:1). Подопечные Дидье Дешама также заблаговременно заняли первое место своей группы, обыграв Австралию (4:1) и Данию (2:1) в стартовых турах, а в заключительном туре французы применили ротацию состава, уступив Тунису (0:1).

Информация для ставок

Франция выиграла в 3 из прошлых 5 матчей против Англии

Команды обменялись голами в 3 из последних 4 очных встреч

Англия забивала минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

Встречаются равные и достойные соперники, что подтверждает букмекерская линия. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.86 в БК Лига Ставок.