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Бельгия – Марокко. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

сегодня, 13:10
Сборная Бельгии

Ставки букмекеров

Бельгия идет фаворитом в линии букмекерских контор. Победа представителя Европы доступна по котировке 1.96. За ничью выставлена цена 3.45, а победу Марокко можно сыграть по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.043.483.96
Лига Ставок 1.60 4.10 5.80
Мелбет 1.56 4.20 6.25
1XBET 1.93 3.52 4.24

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне умеренной результативности. Ставки на ТМ(2,5) компания Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Бельгия ожидаемо обыграла Канаду в стартовом туре чемпионата мира. Коллектив Роберто Мартинеса добился победы с минимальным счетом, а единственный гол в матче на свой счет записал Миши Батшуайи. Справедливости ради стоит отметить, что канадцы могли заработать очки в этой игре – в их пассиве не реализованный пенальти.

Сборная Марокко в первом матче ЧМ-2022 противостояла Хорватии. Продемонстрировав слаженные действия в защите, представитель Африки заработал один балл (0:0), что можно считать неплохим результатом.

Информация для ставок

  • Бельгия выиграла в 2 из 3 матчей против Марокко
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 2 из 3 очных встреч
  • Сборная Марокко не пропускала голы в 5 прошлых матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что сборная Марокко сможет доставить проблемы Бельгии, чья атака пока не показывает максимальной результативности. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.85 2.05 1.46 2.87
Лига Ставок 2.80 1.42 1.91 1.86 1.52 2.50
Мелбет 1.99 1.88
1XBET 1.81 2.07
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