Бельгия – Марокко. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

1669457400

сегодня, 13:10

Ставки букмекеров

Бельгия идет фаворитом в линии букмекерских контор. Победа представителя Европы доступна по котировке 1.96. За ничью выставлена цена 3.45, а победу Марокко можно сыграть по котировке 4.20.

Если рассматривать линию голов, то здесь преимущество на стороне умеренной результативности. Ставки на ТМ(2,5) компания Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

Бельгия ожидаемо обыграла Канаду в стартовом туре чемпионата мира. Коллектив Роберто Мартинеса добился победы с минимальным счетом, а единственный гол в матче на свой счет записал Миши Батшуайи. Справедливости ради стоит отметить, что канадцы могли заработать очки в этой игре – в их пассиве не реализованный пенальти.

Сборная Марокко в первом матче ЧМ -2022 противостояла Хорватии. Продемонстрировав слаженные действия в защите, представитель Африки заработал один балл (0:0), что можно считать неплохим результатом.

Информация для ставок

Бельгия выиграла в 2 из 3 матчей против Марокко

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 2 из 3 очных встреч

(2,5) гола в 2 из 3 очных встреч Сборная Марокко не пропускала голы в 5 прошлых матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что сборная Марокко сможет доставить проблемы Бельгии, чья атака пока не показывает максимальной результативности. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Лига Ставок.