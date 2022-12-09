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Марокко – Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира (10.12.2022)

вчера, 16:30
Сборная Португалии

Ставки букмекеров

Португалия считается очевидным фаворитом этого четвертьфинала чемпионата мира. Ставки на победу номинальных гостей в формате основного времени принимаются по коэффициенту 1.67. Заключить пари на ничью можно по цене 3.90, а победа Марокко играется по котировке 5.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.763.671.73
1XBET 5.80 3.68 1.74

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату этого матча. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

Сборная Марокко на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 сенсационно выбила Испанию. Отыграв надежно в защите в основное время и дополнительных таймах, марокканцы уверенно выиграли у соперника серию пенальти.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мир сборная Марокко неожиданно занял первое место в группе, обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1), а также сыграв вничью с Хорватией (0:0).

Португалия не ощутила сопротивление от Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022. Стабильно наседая на ворот соперника, португальцы в итоге забили шесть голов, пропустив в ответ только один мяч (6:1).

В групповом раунде ЧМ-2022 у португальских футболистов тоже не возникло проблем. После стартовых побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) команда без мотивации уступил Южной Корее в заключительном туре (1:2).

Информация для ставок

  • Португалия победил Марокко н ЧМ-2018 с минимальным счетом (1:0)
  • Сборная Португалии выиграла в 7 из прошлых 10 матчей всех турниров
  • Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 матчей ЧМ-2022

Прогноз

Мы считаем, что класс футболистов Португалии скажется на итоге этого противостояния. Предлагаем поставить на победу номинальных гостей по коэффициенту 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.70 2.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:23
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:36
Думаю что Португалия в основное время не проиграет!
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