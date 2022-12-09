Марокко – Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира (10.12.2022)

Ставки букмекеров
Португалия считается очевидным фаворитом этого четвертьфинала чемпионата мира. Ставки на победу номинальных гостей в формате основного времени принимаются по коэффициенту 1.67. Заключить пари на ничью можно по цене 3.90, а победа Марокко играется по котировке 5.90.
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сегодня, 18:00
При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату этого матча. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.18.
Форма команд
Сборная Марокко на стадии 1/8 финала ЧМ-2022 сенсационно выбила Испанию. Отыграв надежно в защите в основное время и дополнительных таймах, марокканцы уверенно выиграли у соперника серию пенальти.
Напомним, что на групповом этапе чемпионата мир сборная Марокко неожиданно занял первое место в группе, обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1), а также сыграв вничью с Хорватией (0:0).
Португалия не ощутила сопротивление от Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022. Стабильно наседая на ворот соперника, португальцы в итоге забили шесть голов, пропустив в ответ только один мяч (6:1).
В групповом раунде ЧМ-2022 у португальских футболистов тоже не возникло проблем. После стартовых побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) команда без мотивации уступил Южной Корее в заключительном туре (1:2).
Информация для ставок
- Португалия победил Марокко н ЧМ-2018 с минимальным счетом (1:0)
- Сборная Португалии выиграла в 7 из прошлых 10 матчей всех турниров
- Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 матчей ЧМ-2022
Прогноз
Мы считаем, что класс футболистов Португалии скажется на итоге этого противостояния. Предлагаем поставить на победу номинальных гостей по коэффициенту 1.67 в БК Лига Ставок.