Марокко – Португалия. Прогноз на матч чемпионата мира (10.12.2022)

1670592653

вчера, 16:30

Ставки букмекеров

Португалия считается очевидным фаворитом этого четвертьфинала чемпионата мира. Ставки на победу номинальных гостей в формате основного времени принимаются по коэффициенту 1.67. Заключить пари на ничью можно по цене 3.90, а победа Марокко играется по котировке 5.90.

При этом аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату этого матча. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

Сборная Марокко на стадии 1/8 финала ЧМ -2022 сенсационно выбила Испанию. Отыграв надежно в защите в основное время и дополнительных таймах, марокканцы уверенно выиграли у соперника серию пенальти.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мир сборная Марокко неожиданно занял первое место в группе, обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1), а также сыграв вничью с Хорватией (0:0).

Португалия не ощутила сопротивление от Швейцарии в 1/8 финала ЧМ -2022. Стабильно наседая на ворот соперника, португальцы в итоге забили шесть голов, пропустив в ответ только один мяч (6:1).

В групповом раунде ЧМ -2022 у португальских футболистов тоже не возникло проблем. После стартовых побед над Ганой (3:2) и Уругваем (2:0) команда без мотивации уступил Южной Корее в заключительном туре (1:2).

Информация для ставок

Португалия победил Марокко н ЧМ -2018 с минимальным счетом (1:0)

-2018 с минимальным счетом (1:0) Сборная Португалии выиграла в 7 из прошлых 10 матчей всех турниров

Сборная Марокко сыграла на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 матчей ЧМ -2022

Прогноз

Мы считаем, что класс футболистов Португалии скажется на итоге этого противостояния. Предлагаем поставить на победу номинальных гостей по коэффициенту 1.67 в БК Лига Ставок.