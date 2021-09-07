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Черногория – Латвия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (07.09.2021)

сегодня, 03:57

Сборные Черногории и Латвии 7 сентября 2021 года сыграют в рамках квалификации чемпионата мира. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.729.14
Фонбет 1.40 4.55 8.50
Мелбет 1.50 4.50 7.50
1XBET 1.48 4.54 7.90
BetBoom 1.42 4.55 9.00

Ставки букмекеров

Черногория считается очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Бетсити идут по коэффициенту 1.43, ничья – 4.78, а победу Латвии можно сыграть по коэффициенту 8.60. Аналитики сервиса также считают, что больше двух голов команды не забьют. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.81, ТБ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В активе Черногории семь очков и четвертое место в турнирной таблице группы G. Сборная успешно начала квалификацию ЧМ-2022, обыграв Латвию (2:1) и Гибралтар (4:1), но в последующих трех турах ей удалось набрать только один балл за счет гостевой ничьи с Турцией (2:2). Также в отборе черногорцы потерпели поражения от Норвегии (0:1) и Нидерландов (0:4), тем самым существенно усложнив себе жизнь в борьбе за вторую строчку.

Латвия – прогнозируемый аутсайдер группы, у которого четыре очка и предпоследнее место рейтинга. Единственную победу в квалификации сборная взяла дома над Гибралтаром (3:1), а также ей удалось сенсационно сыграть вничью в гостях с Турцией (3:3). Три поражения Латвии были зафиксированы в играх с Черногорией (1:2), Нидерландами (0:2) и Норвегией (0:2).

Информация для ставок

  • Черногория никогда не проигрывала Латвии – 2 победы и ничья
  • Латвия не забивала больше одного гола во всех матчах против Черногории
  • В 4 прошлых выездных играх всех турниров Латвия не побеждала и пропустила 14 голов

Прогноз

Черногория отлично себя проявила в гостях у Турции. Чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы в борьбе за вторую позицию, хозяевам нужно обязательно побеждать дома Латвию, у которой в гостях мало что получается. Учитывая это, предлагаем ставку на победу Черногории с форой (-1) гол по коэффициенту 1.68 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.56 1.78 2.08
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.79 2.14
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:04
Победа хозяев
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