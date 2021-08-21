ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУкраина. Премьер-Лига 2021/2022

«Черноморец» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (21.08.2021)

вчера, 11:53

Пятый тур украинского чемпионата стартовал, в очередном поединке мы увидим сражение одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтера». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.346.521.19
Мелбет 10.50 5.05 1.29
1XBET 12.00 5.25 1.26
BetBoom 8.90 4.90 1.36

Ставки букмекеров

Явным фаворитом игры букмекеры называют донецкий клуб, поставить на победу которого с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Одесский «Черноморец» в прошлом туре отпраздновал свою первую победу после возвращения в УПЛ. Случилось это на выезде в игре против «Мариуполя» (3:2). Благодаря этим трем очкам команде удалось покинуть зону вылета и теперь может спокойно готовиться к игре с вице-чемпионом страны.

«Шахтер» на старте чемпионата успел потерпеть поражение от «Александрии» (1:2) и потерять важнейшие три очка, но огорчалась команда недолго, следом без проблем обыграла в чемпионате «Металлист 1925» (2:0), в квалификации Лиги чемпионов дома «Генк» (2:1), а затем на выезде «Монако» (1:0).

Информация для ставок

• «Черноморец» проиграл четыре из шести последних поединков
• «Шахтер» выиграл семь из восьми крайних матчей
• Выездная победная серия «Шахтера» насчитывает четыре игры
• Три предыдущих очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке нас ждет тотальное преимущество «Шахтера», который будет создавать много опасных моментов у чужих ворот. Скорее всего, команда забьет несколько мячей и оформит уверенную победу, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Шахтера» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч Серии А.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.56 1.93 1.88
Мелбет 2.17 1.69
1XBET 2.72 1.46
BetBoom 3.30 1.30 2.10 1.69 1.67 2.12
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
p2g78w5xbnr6
p2g78w5xbnr6
вчера в 16:18
Футбольный клуб Шахтёр (Донецк) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100