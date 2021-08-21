«Черноморец» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (21.08.2021)

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вчера, 11:53

Пятый тур украинского чемпионата стартовал, в очередном поединке мы увидим сражение одесского «Черноморца» и донецкого «Шахтера». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом игры букмекеры называют донецкий клуб, поставить на победу которого с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 12.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Одесский «Черноморец» в прошлом туре отпраздновал свою первую победу после возвращения в УПЛ . Случилось это на выезде в игре против «Мариуполя» (3:2). Благодаря этим трем очкам команде удалось покинуть зону вылета и теперь может спокойно готовиться к игре с вице-чемпионом страны.

«Шахтер» на старте чемпионата успел потерпеть поражение от «Александрии» (1:2) и потерять важнейшие три очка, но огорчалась команда недолго, следом без проблем обыграла в чемпионате «Металлист 1925» (2:0), в квалификации Лиги чемпионов дома «Генк» (2:1), а затем на выезде «Монако» (1:0).

Информация для ставок

• «Черноморец» проиграл четыре из шести последних поединков

• «Шахтер» выиграл семь из восьми крайних матчей

• Выездная победная серия «Шахтера» насчитывает четыре игры

• Три предыдущих очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке нас ждет тотальное преимущество «Шахтера», который будет создавать много опасных моментов у чужих ворот. Скорее всего, команда забьет несколько мячей и оформит уверенную победу, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Шахтера» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

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