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«ЧФР Клуж» — ФКСБ. Прогноз на матч чемпионата Румынии (25.05.2021)

сегодня, 03:31

«Клуж» и ФКСБ сыграют в рамках 10-го тура Чемпионской группы Лиги 1 Румынии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.2610.73
Лига Ставок 1.26 5.40 10.00
Мелбет 1.27 5.65 11.00
BetBoom 1.32 4.90 10.30

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Клуж» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход котируется в 4.74, победа ФКСБ представлена коэффициентом 8.7.

Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковым коэффициентом 1.94.

Форма команд

До недавнего времени эти клубы вели борьбу за золотые медали в чемпионате Румынии. Но на финише сезона «Клуж» выступил стабильнее соперника, что позволило команде досрочно взять титул. «Клуж» выиграл два прошлых матча в Чемпионской группе, поочередно обыграв «Университатю» (3:1) и «Ботошани» (1:0). Перед этим команда неожиданно уступила «Сепси» (1:0).

ФКСБ, в свою очередь, выпал из чемпионской гонки из-за плохих результатов в Чемпионской группе — только одна победа в семи последних турах, которая была оформлена 6 мая в игре против «Ботошани» (3:1). После этого команда поочередно поделила очки с «Академикой» и «Сепси» (2:2), а также проиграла на своем поле «Университате» (0:1).

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ(2,5)
  • «Клуж» побеждал в 7 из 10 последних матчей на своем поле
  • ФКСБ проиграл 3 прошлых выездных поединка с «Клужем» в рамках чемпионата

Прогноз

«Клуж» вполне заслуженно завоевал титул в чемпионате Румынии, показав более уверенную игру в конце сезона, нежели ФКСБ. Учитывая это, а также стабильные неудачи гостей на поле соперника, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.75 1.67 2.26
Лига Ставок 2.07 1.71 1.63 2.19
Мелбет 2.15 1.76
BetBoom 2.95 1.36 1.96 1.78 1.55 2.32
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