«ЧФР Клуж» — ФКСБ. Прогноз на матч чемпионата Румынии (25.05.2021)

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сегодня, 03:31

«Клуж» и ФКСБ сыграют в рамках 10-го тура Чемпионской группы Лиги 1 Румынии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Клуж» очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход котируется в 4.74, победа ФКСБ представлена коэффициентом 8.7.

Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) принимаются с одинаковым коэффициентом 1.94.

Форма команд

До недавнего времени эти клубы вели борьбу за золотые медали в чемпионате Румынии. Но на финише сезона «Клуж» выступил стабильнее соперника, что позволило команде досрочно взять титул. «Клуж» выиграл два прошлых матча в Чемпионской группе, поочередно обыграв «Университатю» (3:1) и «Ботошани» (1:0). Перед этим команда неожиданно уступила «Сепси» (1:0).

ФКСБ , в свою очередь, выпал из чемпионской гонки из-за плохих результатов в Чемпионской группе — только одна победа в семи последних турах, которая была оформлена 6 мая в игре против «Ботошани» (3:1). После этого команда поочередно поделила очки с «Академикой» и «Сепси» (2:2), а также проиграла на своем поле «Университате» (0:1).

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых очных встреч команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

«Клуж» побеждал в 7 из 10 последних матчей на своем поле

ФКСБ проиграл 3 прошлых выездных поединка с «Клужем» в рамках чемпионата

Прогноз