«Чиндия» — «Ботошани»: прогноз на матч чемпионата Румынии (04.02.2021)

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вчера, 18:51

«Чиндия» ждет в гости «Ботошани» в матче очередного тура чемпионата Румынии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ботошани». Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.46. Победа «Чиндии» оценивается в 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Ботошани» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда является крепким середняком чемпионата, которая просто так не подарит зачетные баллы. Коллектив за последние четыре игры проиграл только один раз.

«Чиндия» отстает от соперника всего на 1 очко и расположилась на одну позицию ниже в таблице. В прошлом туре команда прервала свою серию без поражений из нескольких матчей.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Чиндии» закончились исходом тотал меньше 2.5 мячей.

Во всех матчах между командами ни разу не заходила ставка «обе забьют».

«Ботошани» проиграл только один матч из последних четырех в чемпионате.

Прогноз

«Чиндия» и «Ботошани» соседи по турнирной таблице и их личная встреча обещает быть напряженной с большим количеством единоборств. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют — нет». Коэффициент на данный вариант составляет 1.82.

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