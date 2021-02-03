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«Чиндия» — «Ботошани»: прогноз на матч чемпионата Румынии (04.02.2021)

вчера, 18:51

«Чиндия» ждет в гости «Ботошани» в матче очередного тура чемпионата Румынии. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

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Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ботошани». Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.46. Победа «Чиндии» оценивается в 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.05.

Форма команд

«Ботошани» занимает седьмую позицию в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда является крепким середняком чемпионата, которая просто так не подарит зачетные баллы. Коллектив за последние четыре игры проиграл только один раз.

«Чиндия» отстает от соперника всего на 1 очко и расположилась на одну позицию ниже в таблице. В прошлом туре команда прервала свою серию без поражений из нескольких матчей.

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Чиндии» закончились исходом тотал меньше 2.5 мячей.
  • Во всех матчах между командами ни разу не заходила ставка «обе забьют».
  • «Ботошани» проиграл только один матч из последних четырех в чемпионате.

Прогноз

«Чиндия» и «Ботошани» соседи по турнирной таблице и их личная встреча обещает быть напряженной с большим количеством единоборств. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют — нет». Коэффициент на данный вариант составляет 1.82.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сераинг Юнайтед» — «Стандард».

Ставки на футбольные матчи
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 21:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ботошани»
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