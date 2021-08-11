«Дандолк» — «Витесс». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 22:11

В ответном поединке третьего раунда квалификации ЛК мы увидим сражение «Дандолка» и «Витесса». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Витесса» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 4.35. На ничью же дается 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.21. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Дандолк» после ничьей в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (2:2) не смог ничего сделать в домашнем поединке чемпионата с «Сэйнт Патрикс», разгромно сгорев (1:4). После такого поражения сложно переключиться на еврокубки и решать поставленные задачи, но выбора у коллектива нет, иначе придется покинуть турнир.

«Витесс» дома не смог одолеть гостей из Ирландии, сыграв в голевой футбол, оформил ничью (2:2). В ответном поединке будет сложно, но команде вполне по силам продемонстрировать качественную игру и пройти в плей-офф раунд квалификации.

Информация для ставок

«Дандолк» выиграл всего один раз в последних пяти поединках (без учета дополнительного времени)

В 12 из 13 последних матчей с участием «Витесса» было забито минимум два гола

«Дандолк» забивает дома в восьми играх кряду

«Витесс» забивает и пропускает в пяти из шести последних встреч

Прогноз

В этом поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на ничью в матче чемпионата Португалии «Брага» — «Спортинг».