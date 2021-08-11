ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига конференций 2021/2022

«Дандолк» — «Витесс». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 22:11

В ответном поединке третьего раунда квалификации ЛК мы увидим сражение «Дандолка» и «Витесса». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.474.171.46
Мелбет 5.95 4.50 1.48
1XBET 5.95 4.50 1.43

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Витесса» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 4.35. На ничью же дается 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.21. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Дандолк» после ничьей в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций (2:2) не смог ничего сделать в домашнем поединке чемпионата с «Сэйнт Патрикс», разгромно сгорев (1:4). После такого поражения сложно переключиться на еврокубки и решать поставленные задачи, но выбора у коллектива нет, иначе придется покинуть турнир.

«Витесс» дома не смог одолеть гостей из Ирландии, сыграв в голевой футбол, оформил ничью (2:2). В ответном поединке будет сложно, но команде вполне по силам продемонстрировать качественную игру и пройти в плей-офф раунд квалификации.

Информация для ставок

  • «Дандолк» выиграл всего один раз в последних пяти поединках (без учета дополнительного времени)
  • В 12 из 13 последних матчей с участием «Витесса» было забито минимум два гола
  • «Дандолк» забивает дома в восьми играх кряду
  • «Витесс» забивает и пропускает в пяти из шести последних встреч

Прогноз

В этом поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на ничью в матче чемпионата Португалии «Брага» — «Спортинг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.58 1.82 1.89
Мелбет 2.25 1.57
1XBET 2.25 1.57
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Витесс не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100