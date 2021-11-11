Дания — Фарерские острова. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

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11 ноября 2021, 12:18

12 ноября Дания примет Фарерские острова в рамках очередного тура квалификационного раунда ЧМ -2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Дания. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.03. Ничейный исход оценивается в 17.00, в победу Фарер верят по коэффициенту 45.00.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых больше 5.5 по коэффициенту 3.40.

Форма команд

Дания идет на первой строчке в группе F. Команда набрала 24 очка. В последних матчах Дания выиграла у Австрии, а также справилась с Молдовой и Израилем.

Фарерские острова расположились на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этой сборной четыре балла. Последние матчи были такими — поражение от Шотландии, поражение от Австрии и победа над Молдовой.

Информация для ставок

Дания выиграла пять поединков подряд

Фарерские острова выиграли один матч из последних пяти

У Дании десять забитых голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и тотал матча больше 2.5 — по коэффициенту 1.90. Статистика сборной Дании говорит сама за себя, эта команда сносит все на своем пути и забивает невероятно много. Сборная Дании также еще ни разу не пропускала в этом отборе, в то, что именно Фареры смогут прервать сухую серию команды, не верится от слова совсем.