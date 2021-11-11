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Дания — Фарерские острова. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (12.11.2021)

11 ноября 2021, 12:18

12 ноября Дания примет Фарерские острова в рамках очередного тура квалификационного раунда ЧМ-2022. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Дания
Фарерские острова
3 : 1
завершен
12 ноября 2021, 22:45
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0416.7050.63
Фонбет 1.04 15.00 40.00
Мелбет 1.04 17.00 41.00
1XBET 1.05 18.00 75.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — Дания. Поставить на победу сборной можно по коэффициенту 1.03. Ничейный исход оценивается в 17.00, в победу Фарер верят по коэффициенту 45.00.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых больше 5.5 по коэффициенту 3.40.

Форма команд

Дания идет на первой строчке в группе F. Команда набрала 24 очка. В последних матчах Дания выиграла у Австрии, а также справилась с Молдовой и Израилем.

Фарерские острова расположились на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этой сборной четыре балла. Последние матчи были такими — поражение от Шотландии, поражение от Австрии и победа над Молдовой.

Информация для ставок

  • Дания выиграла пять поединков подряд
  • Фарерские острова выиграли один матч из последних пяти
  • У Дании десять забитых голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и тотал матча больше 2.5 — по коэффициенту 1.90. Статистика сборной Дании говорит сама за себя, эта команда сносит все на своем пути и забивает невероятно много. Сборная Дании также еще ни разу не пропускала в этом отборе, в то, что именно Фареры смогут прервать сухую серию команды, не верится от слова совсем.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.53 1.32
1XBET 2.85 1.45
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Все комментарии
Gahi
Gahi
11 ноября в 15:53
Победа команды сборной Дании с Азиатской форой (- 1,5). Удачи
zqbg9992exgu
zqbg9992exgu
11 ноября в 13:41
Дания выиграет матч.
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