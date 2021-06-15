«Данубио» — «Атенас». ‎Прогноз на матч второй лиги Уругвая (16.06.2021)

«Данубио» сыграет против «Атенаса» в рамках 2-го тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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2 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Данубио» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52. Победа «Атенаса» оценивается в 6.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.75.
Форма команд
Эта игра станет второй для «Данубио» и его соперника в этом сезоне. «Данубио» расположился на десятой строчке, сыграв вничью с «Сентрал Эспаньол» (0:0). Эта команда не является фаворитом на победу в Сегунде, но клубу вполне по силам финишировать в топ-6 и затем сыграть в плей-офф за выход в Высшую лигу Уругвая.
«Атенас» находится на девятой строчке. Как и «Данубио», набрал одно очко в первом туре, сыграв вничью с «Рампла Хуниорс». Встреча, проходившая на стадионе «Атенаса», завершилась со счётом 1:1.
Информация для ставок
- «Данубио» не побеждает три матча подряд
- «Атенас» выиграл один матч из последних пяти
- У «Данубио» девять забитых мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют», по коэффициенту 1.93.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.85 на тотал больше 2.5 голов в матче «Хака» — «Лахти».