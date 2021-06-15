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«Данубио» — «Атенас». ‎Прогноз на матч второй лиги Уругвая (16.06.2021)

вчера, 05:16

«Данубио» сыграет против «Атенаса» в рамках 2-го тура уругвайской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Данубио» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52. Победа «Атенаса» оценивается в 6.4. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.75.

Форма команд

Эта игра станет второй для «Данубио» и его соперника в этом сезоне. «Данубио» расположился на десятой строчке, сыграв вничью с «Сентрал Эспаньол» (0:0). Эта команда не является фаворитом на победу в Сегунде, но клубу вполне по силам финишировать в топ-6 и затем сыграть в плей-офф за выход в Высшую лигу Уругвая.

«Атенас» находится на девятой строчке. Как и «Данубио», набрал одно очко в первом туре, сыграв вничью с «Рампла Хуниорс». Встреча, проходившая на стадионе «Атенаса», завершилась со счётом 1:1.

Информация для ставок

  • «Данубио» не побеждает три матча подряд
  • «Атенас» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Данубио» девять забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют», по коэффициенту 1.93.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.85 на тотал больше 2.5 голов в матче «Хака» — «Лахти».

Ставки на футбольные матчи
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:17
возможна ничья
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