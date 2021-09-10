«Де Графсхап» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (10.09.2021)

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сегодня, 16:46

10 сентября 2021 года состоится поединок «Графсхап» — Волендам». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Один из клубов в этом сезоне выглядит неплохо, хотя начал он не лучшим образом. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Графсхап». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.90. В поединке также можно поставить на победу «Волендама» по коэффициенту 4.10.

Форма команд

«Графсхап» провалил первый тур, команда проиграла «Роде» со счетом 0:3. После этой игры казалось, что все, команда не сможет себя проявить, так как она выглядела безнадежно. Однако в следующих турах «Графсхап» только побеждал. Теперь команда на третьей строчке и имеет в активе девять баллов. У клуба семь забитых и четыре пропущенных. «Графсхап» имеет хорошую линию защиты, после первого матча руководство сделало выводы и теперь в основе клуба играют надежные центральные защитники.

«Волендам» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Чемпионат для этого клуба начался не лучшим образом. Команда сыграла вничью с «Эйндховеном», затем было поражение от «Ден Хаага», а также ничья с «Эксельсиором». Победа пришла к клубу только в четвертой игре, это был поединок против «Маастрихта», который команда выиграла со счетом 5:0. Всего в активе клуба девять забитых и шесть пропущенных. Если с атакой все хорошо, то защита у команды сильно хромает.

Информация для ставок

«Волендам» выиграл два матча из последних пяти

«Графсхап» выиграл три игры кряду

«Волендам» забил 13 голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Графсхап» в последних матчах чаще побеждает, а «Волендам» — забивает. Это будет интересный поединок, где сложно предсказать победителя. Оба клуба могут похвастаться своей линией нападения, стоит отталкиваться от этой информации. В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и не будет ничьей по коэффициенту 2.20.