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«Ден Босх» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.12.2021)

сегодня, 18:38

«Ден Босх» примет «НАК Бреду» в рамках 18-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.914.001.87
Фонбет 3.80 3.85 1.80

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «НАК Бреда». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев поля в 3.55.

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Ден Босх» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 25 баллов. Команда выиграла восемь поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в восьми матчах. Всего у «Ден Босха» 20 забитых и 26 пропущенных мячей в сезоне. В последних играх нидерландский коллектив проиграл «Волендаму», а также выиграл у «Осса» и «Маастрихта».

«НАК Бреда» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 балла. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у нидерландского коллектива 25 забитых и 22 пропущенных гола. В последних встречах клуб выиграл у «Хельмонда», а также дважды сыграл вничью против «ПСВ II» и «Утрехт II» соответственно.

Информация для ставок

  • «Ден Босх» проиграл всего один матч из последних пяти
  • «НАК Бреда» не проигрывает три игры кряду
  • У «Ден Босха» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Ден Босха“» по коэффициенту 1.85. Нидерландский коллектив в последних поединках выглядит не лучшим образом, но отобрать очки у «НАК Бреды» он способен.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.58 1.94 1.91
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:43
Гости не проиграют...
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