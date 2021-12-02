«Ден Босх» — «НАК Бреда». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.12.2021)

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сегодня, 18:38

«Ден Босх» примет «НАК Бреду» в рамках 18-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «НАК Бреда». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа хозяев поля в 3.55.

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

«Ден Босх» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 25 баллов. Команда выиграла восемь поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в восьми матчах. Всего у «Ден Босха» 20 забитых и 26 пропущенных мячей в сезоне. В последних играх нидерландский коллектив проиграл «Волендаму», а также выиграл у «Осса» и «Маастрихта».

«НАК Бреда» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 балла. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести встречах. Всего у нидерландского коллектива 25 забитых и 22 пропущенных гола. В последних встречах клуб выиграл у «Хельмонда», а также дважды сыграл вничью против « ПСВ II» и «Утрехт II» соответственно.

Информация для ставок

«Ден Босх» проиграл всего один матч из последних пяти

«НАК Бреда» не проигрывает три игры кряду

У «Ден Босха» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Ден Босха“» по коэффициенту 1.85. Нидерландский коллектив в последних поединках выглядит не лучшим образом, но отобрать очки у «НАК Бреды» он способен.