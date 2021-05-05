«Ден Босх» — «Телстар». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

«Ден Босх» примет «Телстар» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Телстар». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу хозяев поля за 2.65.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Ден Босх» набрал 29 пунктов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь побед, восемь ничьих и 21 поражение. В последнее время у команды был неплохой отрезок, она побеждала и даже часто набирала очки, но ситуация изменилась — «Ден Босх» в очередной раз стал проигрывать всем подряд.
«Телстар» играет гораздо лучше своего оппонента. Клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице, он набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у «Телстара» десять побед, 11 ничьих и 15 поражений. «Телстар» может стать очередной проблемой для «Ден Босха». В случае, если хозяева поля проиграют, они могут официально занять место худшего клуба нынешнего сезона.
Информация для ставок
- «Ден Босх» выиграл только два матча из последних пяти
- У «Ден Босха» 17 забитых мячей в последних пяти играх
- «Телстар» не побеждает семь матчей кряду
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Телстара» по коэффициенту 1.42. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» за 1.85.
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