«Ден Босх» — «Телстар». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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вчера, 18:27

«Ден Босх» примет «Телстар» в рамках очередного тура первого дивизиона Нидерландов 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Телстар». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу хозяев поля за 2.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ден Босх» набрал 29 пунктов и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь побед, восемь ничьих и 21 поражение. В последнее время у команды был неплохой отрезок, она побеждала и даже часто набирала очки, но ситуация изменилась — «Ден Босх» в очередной раз стал проигрывать всем подряд.

«Телстар» играет гораздо лучше своего оппонента. Клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице, он набрал 41 балл. В нынешнем сезоне у «Телстара» десять побед, 11 ничьих и 15 поражений. «Телстар» может стать очередной проблемой для «Ден Босха». В случае, если хозяева поля проиграют, они могут официально занять место худшего клуба нынешнего сезона.

Информация для ставок

«Ден Босх» выиграл только два матча из последних пяти

У «Ден Босха» 17 забитых мячей в последних пяти играх

«Телстар» не побеждает семь матчей кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на ничью или победу «Телстара» по коэффициенту 1.42. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» за 1.85.

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