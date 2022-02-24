«Динамо» Дрезден — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 19:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом считается «Дармштадт», поставить на победу которого можно за 2.14. Выбрать победителем «Динамо» Дрезден можно по коэффициенту 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Дармштадт» в последних матчах редко проигрывает и надеется по итогам сезона квалифицироваться в Бундеслигу. Коллектив идет на третьем месте с 41 очком и отстает от лидера только на один пункт. Ближайшие поединки очень важны для команды, ведь в них необходимо набирать баллы, чтобы оставаться в борьбе за первые три позиции. Два последних матча «Дармштадта» завершились ничьими с «Ганзой» (1:1) и «Ганновером» (2:2).

У «Динамо» из Дрездена дела в новом для них дивизионе идут не лучшим образом. Команда не может выиграть уже несколько поединков подряд. Сейчас клуб занимает 14 место, набрав 26 очков. Чтобы обеспечить свою безопасность относительно зоны вылета, клубу необходимы срочные изменения. В прошлом туре «Динамо» Дрезден сыграл вничью с «Хайденхаймом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Падерборном» (2:2).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Динамо» Дрезден завершились ничейным результатом

«Дармштадт» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Дрезден проиграло четыре из пяти встреч с «»Дармштадтом» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Дармштадт» имеет хорошие шансы побороться за выход в Бундеслигу, поэтому потеря очков может стать серьезной проблемой для коллектива. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Фонбет.