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«Динамо» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (28.08.2021)

вчера, 21:43

В шестом туре чемпионата Украины нас ждет встреча киевского «Динамо» и ковалевского «Колоса». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.295.5110.15
Мелбет 1.32 5.50 9.00
1XBET 1.32 5.50 9.00
BetBoom 1.29 5.40 10.50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Динамо» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.46, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.64. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Динамо» в прошлом туре проехало катком по «Десне», разгромив со счетом (4:0). Команда была заведена и мотивирована тренером после осечки туром ранее, когда не смогла переиграть на своем поле «Ингулец» (1:1). Игра с «Колосом» станет для киевлян возможностью закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от преследователей.

«Колос» на старте сезона не может найти свою игру. Команда играет в тотальный ТМный футбол, что не радует болельщиков. В минувшем туре коллектив дома проиграл «Александрии» со счетом (0:1), а туром ранее расписал ничью (1:1) с львовским «Рухом».

Информация для ставок

  • «Динамо» проиграло один раз в последних девяти поединках
  • Безвыигрышная серия «Колоса» составляет четыре матча
  • В последних девяти играх с участием «Динамо» было забито минимум два гола
  • «Колос» крайние шесть встреч завершил результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом киевского клуба. «Динамо» обладает необходимым подбором футболистов, которые и сделают разницу на футбольном поле. «Колос» неудобный соперник для киевлян, но сейчас не в том состоянии, чтобы навязывать свою игру. Рекомендуем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее специалисты по ставкам предложили хороший коэффициент на центральный матч тура Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.62 1.81 2.01
Мелбет 2.25 1.65
1XBET 2.25 1.65
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:45
Победа Киева
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