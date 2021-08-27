«Динамо» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (28.08.2021)

1630089788

вчера, 21:43

В шестом туре чемпионата Украины нас ждет встреча киевского «Динамо» и ковалевского «Колоса». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Динамо» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.46, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.64. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.23. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Динамо» в прошлом туре проехало катком по «Десне», разгромив со счетом (4:0). Команда была заведена и мотивирована тренером после осечки туром ранее, когда не смогла переиграть на своем поле «Ингулец» (1:1). Игра с «Колосом» станет для киевлян возможностью закрепиться на первом месте и увеличить отрыв от преследователей.

«Колос» на старте сезона не может найти свою игру. Команда играет в тотальный ТМный футбол, что не радует болельщиков. В минувшем туре коллектив дома проиграл «Александрии» со счетом (0:1), а туром ранее расписал ничью (1:1) с львовским «Рухом».

Информация для ставок

«Динамо» проиграло один раз в последних девяти поединках

Безвыигрышная серия «Колоса» составляет четыре матча

В последних девяти играх с участием «Динамо» было забито минимум два гола

«Колос» крайние шесть встреч завершил результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом киевского клуба. «Динамо» обладает необходимым подбором футболистов, которые и сделают разницу на футбольном поле. «Колос» неудобный соперник для киевлян, но сейчас не в том состоянии, чтобы навязывать свою игру. Рекомендуем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

Ранее специалисты по ставкам предложили хороший коэффициент на центральный матч тура Англии.