«Динамо» Загреб — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

Первый тур Лиги Европы подарит нам встречу загребского «Динамо» и лондонского «Вест Хэма».
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0 : 2
53’
сегодня, 19:45
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.12 на победу хозяев. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.3.
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98. Обмен голами в этой игре стоит 1.7.
Форма команд
«Динамо» в чемпионате Хорватии уверенно идет на первом месте. В последнем туре коллектив дома принимал «Шибеник» (2:0). Игра с середняком АПЛ не станет легкой прогулкой, но динамовцы настроены дать бой и показать свой уровень в присутствии родных болельщиков.
«Вест Хэм» отправляется на выездной поединок Лиги Европы после нулевой ничьей в АПЛ, где соперником выступал «Саутгемптон». В игре ЛЕ коллектив желает продолжить свою солидную беспроигрышную серию и добавить очки в копилку.
Информация для ставок
• «Динамо» проиграло всего два раза в крайних 13 поединках
• Беспроигрышная серия «Вест Хэма» насчитывает 14 матчей
• Три из четырех последних встреч английского клуба завершились результатом ТБ 3.5
Прогноз
Предлагаем взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.