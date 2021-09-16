«Динамо» Загреб — «Вест Хэм». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

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сегодня, 10:15

Первый тур Лиги Европы подарит нам встречу загребского «Динамо» и лондонского «Вест Хэма».

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3.12 на победу хозяев. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.3.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.8 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.98. Обмен голами в этой игре стоит 1.7.

Форма команд

«Динамо» в чемпионате Хорватии уверенно идет на первом месте. В последнем туре коллектив дома принимал «Шибеник» (2:0). Игра с середняком АПЛ не станет легкой прогулкой, но динамовцы настроены дать бой и показать свой уровень в присутствии родных болельщиков.

«Вест Хэм» отправляется на выездной поединок Лиги Европы после нулевой ничьей в АПЛ , где соперником выступал «Саутгемптон». В игре ЛЕ коллектив желает продолжить свою солидную беспроигрышную серию и добавить очки в копилку.

Информация для ставок

• «Динамо» проиграло всего два раза в крайних 13 поединках

• Беспроигрышная серия «Вест Хэма» насчитывает 14 матчей

• Три из четырех последних встреч английского клуба завершились результатом ТБ 3.5

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