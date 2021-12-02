«Дордрехт» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.12.2021)

«Дордрехт» примет «Роду» в рамках 18-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворит этого поединка — «Рода». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа хозяев поля в 5.10.
В качестве дополнительной ставки на игру стоит выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Дордрехт» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять пунктов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у клуба 19 забитых и 41 пропущенный гол. В последних матчах у «Дордрехта» поражение от «Ден Хаага», фиаско в игре с «Де Графсхапом» и еще одно поражение от «Эйндховена».
«Рода» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла. Команда выиграла шесть поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у нидерландского коллектива 29 забитых и 23 пропущенных мяча. В последних матчах «Рода» сыграла вничью с «Маастрихтом», а также не смогла обыграть «Венло» и проиграла «Аяксу II».
Информация для ставок
- «Рода» не побеждает четыре матча кряду
- «Дордрехт» проиграл три матча подряд
- У «Роды» два забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.07. В голы «Дордрехта» не верится, а вот «Рода» может порадовать болельщиков обилием забитых мячей, если постарается и продемонстрирует все свои таланты.