«Дордрехт» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (03.12.2021)

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сегодня, 22:17

«Дордрехт» примет «Роду» в рамках 18-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Рода». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа хозяев поля в 5.10.

В качестве дополнительной ставки на игру стоит выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Дордрехт» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять пунктов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у клуба 19 забитых и 41 пропущенный гол. В последних матчах у «Дордрехта» поражение от «Ден Хаага», фиаско в игре с «Де Графсхапом» и еще одно поражение от «Эйндховена».

«Рода» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла. Команда выиграла шесть поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у нидерландского коллектива 29 забитых и 23 пропущенных мяча. В последних матчах «Рода» сыграла вничью с «Маастрихтом», а также не смогла обыграть «Венло» и проиграла «Аяксу II».

Информация для ставок

«Рода» не побеждает четыре матча кряду

«Дордрехт» проиграл три матча подряд

У «Роды» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 2.07. В голы «Дордрехта» не верится, а вот «Рода» может порадовать болельщиков обилием забитых мячей, если постарается и продемонстрирует все свои таланты.