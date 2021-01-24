«Дженоа» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

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24 января 2021, 09:50

В рамках 19-го тура чемпионата Италии к «Дженоа» приезжает главный неудачник последнего месяца «Кальяри».

Ставки букмекеров

«Дженоа» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа генуэзского клуба оценивается в 2.3. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.1, ничья стоит 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.9. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.96.

Форма команд

«Дженоа» и «Кальяри» располагаются по соседству в турнирной таблице, а разница между ними составляет всего 1 очко. В последних двух встречах хозяева нынешнего поединка набрали 4 очка, обыграв «Болонью» и сыграв вничью с «Аталантой» (0:0). Команда надеется продлить успешную серию и подняться выше в таблице, покинув «опасную» зону.

У «Кальяри» огромные проблемы с результатами и качеством игры. Команда проиграла 6 встреч подряд и находится в глубоком кризисе. В последних играх «Кальяри» уступил «Милану» (0:2) и «Аталанте» (1:3). Руководству и тренерскому штабу необходимо срочно принимать меры воздействия на команду.

Информация для ставок

• «Кальяри» проигрывает уже 6 матчей подряд

• Разница мячей «Кальяри» в последние восемь матчей: 6:16

• Три из четырех последних встреч команд закончились с исходом ТМ 2.5

• «Дженоа» выиграла 4 из 6 последних домашних встреч с «Кальяри»

Прогноз

На данный момент не видно, за счет чего «Кальяри» может зацепиться за очки в нынешнем матче. Команда проводит худший отрезок за последнее время и требует изменений. Поставить на победу «Дженоа» в букмекерской конторе Мелбет можно за 2.3. Рекомендуем эту ставку, опираясь на формы команд и статистику их последних личных встреч.