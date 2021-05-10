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«Эльче» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

вчера, 23:29

«Эльче» играет против «Алавеса» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Алавес» — фаворит этого матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Эльче» по 2.85.

Форма команд

«Эльче» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе команды — 29 забитых и 52 пропущенных.

«Алавес» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб выиграл семь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. В активе «Алавеса» — 32 балла. В нынешнем сезоне команда забила 30 голов и пропустила 54 мяча.

Информация для ставок

  • «Эльче» выиграл один матч из последних пяти
  • «Алавес» не побеждает три игры кряду
  • «Эльче» пропустил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Алавеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.35.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.97 1.52 2.68
Лига Ставок 1.88 1.93 1.50 2.60
Мелбет 1.57 2.65
1XBET 1.90 1.76 11.00 1.05 1.24 3.64
BetBoom 1.91 1.95 1.53 2.58 1.26 4.02
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STVA 1
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