«Эльче» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (11.05.2021)

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вчера, 23:29

«Эльче» играет против «Алавеса» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

«Алавес» — фаворит этого матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу «Эльче» по 2.85.

Форма команд

«Эльче» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе команды — 29 забитых и 52 пропущенных.

«Алавес» находится на 16-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб выиграл семь поединков, 11 раз играл вничью и проиграл в 17 матчах. В активе «Алавеса» — 32 балла. В нынешнем сезоне команда забила 30 голов и пропустила 54 мяча.

Информация для ставок

«Эльче» выиграл один матч из последних пяти

«Алавес» не побеждает три игры кряду

«Эльче» пропустил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Алавеса» или ничейный исход по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.35.

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