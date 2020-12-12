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«Эльче» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

вчера, 08:07

«Эльче» и «Гранада» не могут похвастаться успешной серией в своих результатах. Удастся ли одной из команд, наконец, победить?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.162.39
BetCity 3.40 3.10 2.36
Fonbet 3.30 3.20 2.30
Мелбет 3.44 3.26 2.38
Лига ставок 3.40 3.05 2.33

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на этот поединок. «Гранада» является фаворитом матча с коэффициентом 2,34, ничью можно сыграть за 3,24, а вот победа «Эльче» оценивается в 3,30.

Аналитики БК не ждут голевой феерии в игре. Тотал выставлен на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 2,54, тотал меньше представлен котировкой 1,58.

Форма команд

«Эльче» не побеждает на протяжении пяти туров. Из-за этого команда продолжает свое падение в турнирной таблице. Сейчас ее позиция – десятая. На текущий момент у клуба серия из четырех ничьих. У «Эльче» всего лишь десять пропущенных мячей в десяти проведенных поединках. Правда, с атакой не всё так гладко — только девять забитых голов.

«Гранада» не может победить в Примере на протяжении уже пяти поединков. Из лидера чемпионата команда превратилась в середняка. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Уэской» (3:3). Команде удалось спасти эту встречу, отыгравшись со счета (1:3) за три минуты до конца основного времени поединка.

«Гранада» сумела квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы, финишировав на второй позиции в группе. В последнем туре была зафиксирована ничья с ПАОКом (0:0).

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл 1 из 10 последних домашних матчей
  • «Гранада» не может победить в последних трех выездных поединках
  • Между собой команды встречались последний раз в 2019 году. «Гранада» была сильнее (2:1)

Прогноз

«Эльче» весьма неплохо играет на своей домашней арене, но постепенно «Гранада» приходит в себя. Камбэк в матче с «Уэской» должен помочь команде справиться с психологическим давлением и снова начать набирать очки. По нашему мнению, у гостей значительно больше шансов на успех в грядущем противостоянии. Предлагаем сыграть победу «Гранады» с учетом форы 0 с коэффициентом 1,67.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.483.162.39
BetCity 3.40 3.10 2.36
Fonbet 3.30 3.20 2.30
Мелбет 3.44 3.26 2.38
Лига ставок 3.40 3.05 2.33
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sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Обе команды в яме... Ничья
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