«Эльче» — «Гранада». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

1607749632

вчера, 08:07

«Эльче» и «Гранада» не могут похвастаться успешной серией в своих результатах. Удастся ли одной из команд, наконец, победить?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет представила свои котировки на этот поединок. «Гранада» является фаворитом матча с коэффициентом 2,34, ничью можно сыграть за 3,24, а вот победа «Эльче» оценивается в 3,30.

Аналитики БК не ждут голевой феерии в игре. Тотал выставлен на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 2,54, тотал меньше представлен котировкой 1,58.

Форма команд

«Эльче» не побеждает на протяжении пяти туров. Из-за этого команда продолжает свое падение в турнирной таблице. Сейчас ее позиция – десятая. На текущий момент у клуба серия из четырех ничьих. У «Эльче» всего лишь десять пропущенных мячей в десяти проведенных поединках. Правда, с атакой не всё так гладко — только девять забитых голов.

«Гранада» не может победить в Примере на протяжении уже пяти поединков. Из лидера чемпионата команда превратилась в середняка. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Уэской» (3:3). Команде удалось спасти эту встречу, отыгравшись со счета (1:3) за три минуты до конца основного времени поединка.

«Гранада» сумела квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы, финишировав на второй позиции в группе. В последнем туре была зафиксирована ничья с ПАОКом (0:0).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл 1 из 10 последних домашних матчей

«Гранада» не может победить в последних трех выездных поединках

Между собой команды встречались последний раз в 2019 году. «Гранада» была сильнее (2:1)

Прогноз

«Эльче» весьма неплохо играет на своей домашней арене, но постепенно «Гранада» приходит в себя. Камбэк в матче с «Уэской» должен помочь команде справиться с психологическим давлением и снова начать набирать очки. По нашему мнению, у гостей значительно больше шансов на успех в грядущем противостоянии. Предлагаем сыграть победу «Гранады» с учетом форы 0 с коэффициентом 1,67.